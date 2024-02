Już mniejsza o nowe laptopy. Acer ma gamingową… hulajnogę!

„Dobra, mam już w koszyku laptopa, myszkę i router jednego producenta. Co jeszcze mogę sobie dorzucić? Wiem, nową hulajnogę!” Z Acerem wkrótce taki scenariusz zakupowy będzie jak najbardziej możliwy.

Gaming + elektromobilność

Oczywiście elektryczne hulajnogi to dla Acera nie pierwszyzna. Firma w tej kategorii wyprodukowała już kilka modeli, więc można śmiało założyć, że wie, co robi. Zwłaszcza, że korzystając z gamingowej submarki przedsiębiorstwo może sobie pozwolić na nieco szaleństwa.

Predator Extreme PES017 to e-hulajnoga, dla której asfalt to tylko jedna z wielu powierzchni, po których może się poruszać. Konstrukcja wymagająca nieco bardziej pochylonej postawy, terenowe opony, teleskopowy widelec z przodu i amortyzator z tyłu sugerują, że sprzęt poradzi sobie na szutrowych szlakach.

Acer Predator Extreme (Źródło: producenta)

Hulajnogę wyposażono w silnik o mocy 350 W i momencie obrotowym 40 Nm oraz wymienny akumulator o pojemności 10,5 Ah i napięciu 48 V. Dzięki temu Predator Extreme PES017 osiąga maksymalną, dozwoloną przepisami prędkość 25 km/h, jest w stanie pokonać wzniesienia o 18-procentowym pochyleniu, a na jednym ładowaniu przejedziemy do 32 kilometrów.

Gamingowe nowinki laptopowe Acera

Elektromobilny eksperyment to nie jedyna nowość w ofercie Predatora. Oprócz tego, w tym miesiącu do sprzedaży powinny trafić cztery nowe laptopy z serii Helios. W ramach przypomnienia zerknijmy, co oba duety mają do zaoferowania.

Pierwszy z nich, Helios Neo 16 i Helios Neo 18 skrywają w środku procesory Intel Core i9 14900 HX oraz grafikę NVIDIA GeForce RTX 4070. Bez względu na wybraną przekątną ekranu możemy liczyć na rozdzielczość WQXGA (2560 x 1600 pikseli), panel w technologii IPS o maksymalnej częstotliwości odświeżania 240 Hz, z czasem reakcji 3 ms i 100% pokryciem palety barw DCI-P3. Gracze z największym zasobem gotówki na koncie będą mogli dobrać do tego aż 32 GB RAM-u DDR5 o taktowaniu 5600 MHz z SSD 2TB w standardzie PCIe 4.0 i połączeniem w RAID 0.

Acer Predator Helios Neo 18 (pierwsze cztery grafiki) oraz Helios Neo 16 (Źródło: producent)

Dla graczy nieuznających kompromisów Acer przygotował natomiast nowe urządzenia w głównej serii – Helios 16 i Helios 18. Choć przekątna i część parametrów (rozdzielczość, pokrycie barw) pozostała bez zmian, to matryce oferują wyższą częstotliwość odświeżania (250 zamiast 240 Hz), a do podświetlenia ekranu producent zastosował technologię mini-LED.

Acer Predator Helios 16 (Źródło: producent)

Duet bez „Neo” w nazwie stawia również na ten sam CPU – Intel Core i9-14900HX, jednak w przypadku kart graficznych wskakujemy o oczko wyżej – dostępne są bowiem modele NVIDIA RTX 4080 oraz RTX 4090 (tylko dla laptopa Helios 18). Maksymalna ilość dostępnego RAM-u pozostała bez zmian – 32 GB DDR5 5600 MHz, natomiast największy SSD, jaki pomieszczą nowe Heliosy, to 4 TB PCIe 4.0 połączone w RAID 0.

Sprzedaż laptopów Predator Helios powinna ruszyć w ciągu najbliższych tygodni. Hulajnogę Predator Extreme zobaczymy w sklepie producenta dopiero w drugim kwartale 2024 roku. Ceny prezentują się następująco: