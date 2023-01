Google chce dorównać Apple. Już wkrótce łatwiej znajdziesz swojego Androida

Google właśnie zrobiło kolejny krok w kierunku rozwoju „Find My Device”, która ma na celu dorównanie funkcjom znanym z iPhone’ów – „Find My”. Wkrótce użytkownicy będą mogli łatwiej zlokalizować swoje urządzenia.

Łatwiej znajdziesz swój smartfon

Smartfony to nieodłączny element naszego codziennego życia, jednak ze względu na ich niewielki rozmiar, łatwo je zgubić lub zostawić w nieodpowiednim miejscu. W takiej sytuacji trudno sobie przypomnieć, gdzie dokładnie odłożyliśmy nasz telefon, a do tego dochodzą jeszcze przypadki kradzieży.

Firmy technologiczne, takie jak Apple czy Google, już jakiś czas temu zauważyły ten problem, oferując usługi, które pozwalają na zlokalizowanie zgubionego lub skradzionego urządzenia. Apple ma już swoją popularną funkcję „Find My”, natomiast Google rozwija swoją usługę „Znajdź moje urządzenie„.

To rozwiązanie na urządzenia z systemem operacyjnym Android nie działa jednak na razie tak dobrze, jak ma to miejsce w smartfonach z iOS. Obecnie usługa pozwala śledzić urządzenia z Androidem lub Wear OS tylko wtedy, gdy są one podłączone do Internetu. Niedługo jednak może się to zmienić.

Google chce dorównać Apple

W usłudze „Znajdź moje urządzenie” już niedługo pojawią się nowe, przydatne funkcje. Google będzie szyfrować i przechowywać najnowszą lokalizację Twojego urządzenia. Przed jej oficjalnym uruchomieniem, firma wprowadzi możliwość włączenia lub wyłączenia w ustawieniach trybu „Zapisz ostatnią lokalizację”.

Dzięki temu, że dane mają być szyfrowane, tylko właściciel urządzenia będzie mieć dostęp do współrzędnych jego lokalizacji. Podobne rozwiązanie stosuje Samsung w swoim „Find My Mobile”, który pozwala na automatyczne wysłanie ostatniej lokalizacji telefonu do serwerów firmy, gdy bateria spadnie poniżej określonego poziomu.

Nowe funkcje usługi „Znajdź moje urządzenie” (źródło: Twitter: @Nail_Sadykov)

Google planuje również rozszerzyć możliwości funkcji „Znajdź moje urządzenie” na akcesoria Fast Pair w tym roku. Obecnie, można śledzić je tylko za pomocą aplikacji, pod warunkiem że są one połączone z telefonem. Firma chce to zmienić i dodać możliwość śledzenia ich również w trybie offline.

Będziecie korzystać z tej funkcji, by czuć się bezpieczniej?