„Find My” na Androidzie. Google pracuje nad usługą lokalizacji urządzeń

Google pracuje nad usługą zbliżoną do Apple Find My. W założeniach powinno to znacząco ułatwić znalezienie zgubionych urządzeń.

Aplikacja „Znajdź moje urządzenie”

Na wstępie warto zaznaczyć, że Google posiada już aplikację, która służy do lokalizowania zgubionych urządzeń. Nazywa się ona „Znajdź moje urządzenie” i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób w Google Play.

W przeciwieństwie jednak do rozwiązania Apple Find My, które można określić wielką siecią do lokalizowania urządzeń, obecna aplikacja Google pozwala znaleźć tylko sprzęt zalogowany na konto konkretnego użytkownika. Nie można wykorzystać innych smartfonów, aby lokalizować zgubione lub skradzione urządzenia bądź przedmioty.

Niebawem powinniśmy doczekać się prawdziwej alternatywy dla Apple Find My

Serwis XDA Developers, powołując się na zmiany odkryte w kodzie aplikacji Usługi Google Play, informuje, że firma z Mountain View pracuje nad własną siecią lokalizacji urządzeń. Zmiany pojawiły się w Usługach Google Play w wersji 21.24.13 z kanału beta.

Aplikacja „Znajdź moje urządzenie” (fot. Google Play)

Oznacza to, że każdy sprzęt z Androidem, który będzie miał wgraną odpowiednią wersję Usług Google Play, a najpewniej również wcześniej włączoną funkcję lokalizowania urządzeń, może pomóc innym użytkownikom w odnalezieniu zgubionego przedmiotu.

Plany stworzenia własnej wersji Find My sugerują, że firma może również pracować nad odpowiednikiem AirTaga. Lokalizator Google chociażby w Polsce mógłby okazać się lepszym rozwiązaniem. W końcu liczba sprzętu działającego pod kontrolą Androida jest znacznie większa, co powinno ułatwić znalezienie kluczy, portfela lub innego przedmiotu z lokalizatorem.

Należy jeszcze zauważyć, że wdrożenie funkcji na wiele urządzeń z Androidem może doprowadzić do stworzenia wspólnego standardu. Dzięki temu w jednym miejscu będziemy mieli także podgląd urządzeń i lokalizatorów firm współpracujących z Google, takich jak Samsung czy Xiaomi.

Obecnie opisywana sieć do lokalizowania urządzeń pozostaje w bardzo wczesnej fazie rozwoju. W związku z tym nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów. Trudno też stwierdzić, kiedy powinniśmy spodziewać się premiery nowej usługi od Google. Możliwe, że będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.