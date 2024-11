Google ułatwi użytkownikom Androida dostęp do publicznych sieci Wi-Fi

Google planuje uproszczenie procesu łączenia się z publicznymi sieciami Wi-Fi na urządzeniach z Androidem. Nowa funkcja ma wprowadzić bardziej intuicyjny sposób obsługi tzw. Captive Portals, czyli stron logowania wymaganych przez wiele otwartych sieci.

Co planuje Google?

Obecnie Captive Portals, czyli pierwsza strona, którą widzi użytkownik zaraz po podłączeniu się do sieci otwartej, na której wymagane jest zalogowanie, domyślnie otwiera się w systemowym Android WebView, co ogranicza dostęp do zapisanych danych, takich jak hasła, dane logowania czy wypełnione wcześniej formularze.

Nowe rozwiązanie, nad którym pracuje Google, pozwoli otwierać te strony w Android Custom Tabs (w polskiej dokumentacji nazwanych „niestandardowymi kartami”'”), czyli funkcji bazującej na przeglądarce Chrome lub innym domyślnym narzędziu przeglądania. Dzięki temu użytkownicy będą mogli szybciej i łatwiej zalogować się do sieci, korzystając z danych autouzupełniania czy zapisanych sesji.

Android Custom Tabs pozwalają także na bezpośrednie korzystanie z zaawansowanych funkcji przeglądarek, takich jak obsługa płatności, automatyczne wypełnianie danych czy rozpoznawanie zapisanych loginów. To może być istotna zmiana, szczególnie dla użytkowników, którzy często korzystają z publicznych sieci Wi-Fi, np. na lotniskach czy w hotelach.

Aktualizacja będzie dostępna na urządzeniach z Androidem 10 lub nowszym, a jej implementacja zostanie wprowadzona poprzez aktualizację systemową, jednak nie ma jeszcze żadnej przewidywanej daty takiej implementacji.

Zmiana wygodna, ale nie bez ryzyka

Chociaż wprowadzenie takiej funkcji znacząco poprawiłoby wygodę użytkowania publicznych sieci Wi-Fi, jej wpływ na bezpieczeństwo stawia wiele pytań, nad którym również z pewnością zastanawia się zespół Google. Eksperci zwracają uwagę, że nie wyeliminuje ona ryzyka związanego z sytuacją, podczas której oszuści zakładają fałszywe punkty dostępu Wi-Fi, aby wyłudzić dane logowania. Jedynie czujność użytkowników może w takich przypadkach zapobiec kradzieży danych.

Wygląda jednak na to, że planowane przez Google zmiany w obsłudze Captive Portals przyniosą znaczną poprawę wygody korzystania z publicznych sieci Wi-Fi. Dzięki Android Custom Tabs proces logowania stanie się szybszy i mniej irytujący, co może wpłynąć na bardziej pozytywne doświadczenia użytkowników Androida.