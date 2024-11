Bazylika św. Piotra w cyfrowej wersji. Możesz zwiedzać, kiedy zapragniesz

Współpraca Microsoftu, Iconem oraz Watykanu pozwoliła na opracowanie niezwykle szczegółowej, wirtualnej wersji Bazyliki św. Piotra. W całym procesie brała udział sztuczna inteligencja. W jaki sposób powstał „cyfrowy bliźniak” jednego z najbardziej znanych obiektów sakralnych na świecie?

Watykański obiekt zwiedzisz wirtualnie z każdego miejsca na świecie

Watykan wraz z firmą Microsoft i Iconem stworzyli cyfrowego bliźniaka jednego z najbardziej znanych kościołów na całym świecie. Bazylika Świętego Piotra ma za sobą ponad 400-letnią historię, w tym 100-letnią historię budowy, a jej zapierająca dech w piersiach architektura renesansowa i barokowa zachwyca każdego roku ogromne tłumy zwiedzających.

Niestety, nie każdy ma możliwość zobaczenia tego obiektu na własne oczy. Dzięki nowoczesnym technologiom będziemy mogli zwiedzać ją wprost z domowej kanapy – w każdym miejscu i o każdej porze.

Podstawą cyfrowej wersji watykańskiej bazyliki było wykonanie 400 tysięcy zdjęć w wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem zaawansowanych technik fotogrametrii. Skanowanie poszczególnych elementów budowli zajęło zespołowi 3 tygodnie i odbywało się nie tylko za pomocą profesjonalnych aparatów i kamer, ale także dronów oraz laserów.

Bazylika św. Piotra: jak powstał jej „cyfrowy bliźniak”?

Za pomocą platformy Microsoft Azure przetworzono ogromną liczbę zgromadzonych ujęć. Zadaniem Iconem było opracowanie ultraprecyzyjnego modelu w trójwymiarze.

Wszelkie zdjęcia i nagrania wraz z wykonanymi pomiarami zostały ulepszone przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu wizualizacje obiektu pozwalają „wirtualnym” turystom na odkrywanie każdego – nawet najmniejszego – elementu znanej budowli z dowolnego miejsca na świecie.

Narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, stworzone przez laboratorium Microsoft AI for Good, pozwoliły na udoskonalenie szczegółów z dokładnością do milimetra. Technologia umożliwiła też wykrycie i mapowanie luk w zabezpieczeniach strukturalnych, w tym pęknięć czy brakujących płytek w mozaikach, co w przyszłości może pomóc w zaplanowaniu koniecznych do przeprowadzenia konserwacji.

Cyfrowa Bazylika św. Piotra była tworzona pod nadzorem Watykanu, aby budynek został zachowany przez kolejne lata jako obiekt o cechach sakralnych, duchowych, kulturowych oraz historycznych. Jeszcze w listopadzie, przed Jubileuszem Roku Świętego 2025, którego tematem są „Pielgrzymi nadziei”, platformy cyfrowe zostaną udostępnione dla wszystkich.