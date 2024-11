Mapy Google z nowymi opcjami personalizacji. Wybierzesz nawet kolor samochodu

Nowe opcje personalizacji zaczynają powoli trafiać do aplikacji Mapy Google. Owszem nie wpływają one na jakość nawigacji czy innych funkcji, ale jak najbardziej możemy stwierdzić, że to miły dodatek.

Mapy Google zyskują więcej opcji personalizacji

Podejrzewam, że jeśli chodzi o Mapy Google, to obecnie w Polsce największe emocje wzbudza temat zmiany głosu lektora. Dla tych, którym nowy głos nie odpowiada, przygotowałem zestawienie nawigacji, które mogą zastąpić Google Maps. Wróćmy jednak do głównego tematu, czyli nowych opcji personalizacji.

Obecnie w aplikacji znajdziemy cztery ikony do pokazywania lokalizacji użytkownika na mapie, gdy włączona jest nawigacja. Mamy domyślną niebieską strzałke, a także trzy samochody – czerwony sedan, żółty SUV i zielony pickup. Okazuje się, że Google zamierza zwiększyć liczbę aut do wyboru, a dodatkowo umożliwić zmianę ich koloru.

Do dyspozycji kierowców zostanie oddanych pięć nowych samochodów – model przypominający bardziej luksusowego sedana, spory pickup z oświetleniem na dachu, SUV z światłami podobnymi do Hondy e, sportowy samochód z przodem inspirowanym chyba Mercedesem EQXX oraz niewielkie auto miejskie. Do tego dostaniemy 8 lakierów do wyboru, co dodatkowo zwiększy zakres personalizacji.

(źródło: Android Police)

Starsze ikony pozostaną, ale możliwe, że w przypadku tych trzech samochodów nie otrzymamy opcji wyboru koloru – tak przynajmniej wynika z aktualnych zmian w aplikacji. Oczywiście w przyszłości opcja wyboru lakieru może się jednak pojawić.

Serwis Android Police zauważa, że aktualnie prowadzone są testy przedstawionej nowości na wybranej grupie użytkowników. Oznacza to, że niektórzy mają już dostęp do tego rozwiązania, ale inni muszą poczekać. Wypada dodać, że nowość została zauważona u niektórych osób w przypadku aplikacji dostępnej na iOS, ale nie można jej jeszcze aktywować na Androidzie.

Jak ustawić ikonę samochodu w nawigacji Mapy Google?

Jeśli znudziła się Wam domyślna niebieska strzałka, to można ją w łatwy sposób zastąpić ikoną samochodu. Wystarczy, że w aplikacji Mapy Google uruchomimy prowadzenie do dowolnego celu, następnie klikniemy na niebieską strzałkę i wówczas powinno pojawić się okno wyboru innej ikony.

To właśnie w tym miejscu znajdziemy nowe ikony, gdy tylko Google zdecyduje się na ich szersze udostępnienie. Obecnie – jak już napisałem – trwają dość ograniczone testy.