Korzystasz z Google Chrome? Twórcy uBlock Origin mają dla Ciebie radę

Jeśli jesteś użytkownikiem Google Chrome, a dodatkowo masz zainstalowane rozszerzenie uBlock Origin, to koniecznie wysłuchaj tej rady. Warto zaznaczyć, że pochodzi ona od twórców omawianego blokera reklam.

Komunikat, który nie spodobał się użytkownikom uBlock Origin

Osoby, które pobrały Google Chrome w wersji 127 zauważyły niepokojący komunikat. Otóż w przypadku, gdy jest zainstalowany popularny bloker reklam uBlock Origin, to u niektórych pojawia się informacja, że wkrótce rozszerzenie może nie być obsługiwane.

Z czego wynika wspomniany komunikat? Jak tłumaczą twórcy uBlock Origin, komunikat pojawia się z powodu planów Google związanych z wycofaniem rozszerzeń opartych na Manifest V2 na rzecz Manifest V3. Wypada wspomnieć, że mówimy o zestawie reguł, które definiują sposób, w jaki rozszerzenia integrują się z przeglądarkami i wchodzą w interakcje ze stronami internetowymi.

W przypadku uBlock Origin brak wsparcia dla Manifest V3 można łatwo wytłumaczyć. Nowy zestaw wprowadza więcej ograniczeń, co dotyczy szczególnie blokerów reklam. Ich spełnienie może wiązać się z odczuwalnym ograniczeniem jakości i możliwości oferowanych przez blokery, więc nie powinno dziwić, że twórcy uBlock Origin są negatywnie nastawieni i nie spieszą się z wdrożeniem zmian.

Jaki bloker reklam w Google Chrome?

Możemy dalej korzystać z uBlock Origin, bowiem obecnie nadal jest obsługiwany przez Google Chrome. Ewentualnie, jeśli nie chcemy czekać na bardziej radykalne kroki ze strony Google, to już teraz możemy przejść na uBlock Origin Lite, co zalecają nawet sami twórcy rozszerzenia.

Jak już sugeruje nazwa, uBlock Origin Lite to okrojona wersja omawianego rozszerzenia. Pozbawiona jest ona wybranych funkcji, dzięki czemu może spełnić wytyczne zawarte Manifest V3. Owszem możliwości blokowania niechcianych treści są niższe, ale jednak mamy dostęp do blokera reklam – dla części użytkowników jest to lepsze niż całkowite zrezygnowanie z tego typu rozszerzeń.

Należy jeszcze dodać, że Google Chrome ma zakończyć migrację na Manifest V3 do końca 2025 roku. Jeśli nie podobają się Wam nowe zasady, to zawsze można poszukać alternatywnej przeglądarki – np. Firefox ma nie porzucić rozszerzeń zgodnych z Manifest V2. Ewentualnie polecam zrezygnowanie z blokowania reklam i wchodzenie na strony, które w zdrowy sposób podchodzą do zamieszczenia takich treści. Wówczas reklamy są jak najbardziej akceptowalne, a ich blokowanie nie ma większego sensu.