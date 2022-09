Problemy finansowe SkyCash? Sprawie przygląda się KNF

SkyCash, popularna aplikacja, za pomocą której możemy kupić bilety do komunikacji miejskiej czy opłacić parking, nie ma ostatnio najlepszej passy. Do awarii w godzinach szczytu doszło teraz wstrzymanie kampanii crowdfundingowej i emisji akcji. Stać za tym może Komisja Nadzoru Finansowego.

Reklama

SkyCash uciążliwy dla użytkowników

Od kilku lat regularnie SkyCash rozwija swoje usługi i coraz więcej ludzi przekonuje się do tej aplikacji. Użytkownicy mogą ją pobrać np. ze sklepu Google Play, a program rozwinął się do tego stopnia, że oferuje już nie tylko płacenie za parking w centrum miasta, wykupienie biletu na tramwaj czy pociąg, ale także skorzystanie z taksówki, biletów lotniczych, a nawet pozwala na zamówienie kwiatów dla wybranej osoby. Jak więc widać, polski fintech stara się zadowolić szerokie grono odbiorców.

Jednak nie zawsze mu to wychodzi, gdyż w ostatnich tygodniach już kilka razy zdarzyły się sytuacje, gdy SkyCash odmawiał posłuszeństwa – w godzinach szczytu klienci nie mogli np. kupić biletu do autobusu lub zasilić swojego salda w aplikacji. Jakby tego było mało, to we wrześniu SkyCash miał mieć swoją drugą kampanię crowdfundingową i wypuścić na rynek nowe akcje. Na razie cały proces został wstrzymany.

źródło: skycash

Co dalej z emisją akcji SkyCash?

Spółki akcyjne bardzo często emitują na rynek swoje akcje, dzięki czemu uzyskują dodatkowe finansowanie i większą płynność. Na początku września SkyCash ogłosił, że rozpoczyna drugą kampanię crowdfundingową, za pomocą której wyemitowane zostaną do obiegu nowe akcje spółki.

Z nieoficjalnych źródeł wynika, że emisja akcji została wstrzymana przez interwencję Komisji Nadzoru Finansowego. Nie znamy szczegółów dotyczących przyczyn tej decyzji, ale jest to spory problem dla spółki. W końcu w ramach tej akcji chciała ona pozyskać ponad 4 miliony złotych.

Komisja Nadzoru Finansowego reguluje licencje krajowych firm płatniczych i ma prawo cofnąć pozwolenie na świadczenie takich usług, a przyczyną może zostać np. niewystarczający kapitał. Być może to właśnie w tym miejscu należy szukać przyczyny wstrzymania emisji akcji.

Polski fintech poinformował, że uzyskane środki chciałby przeznaczyć na rozwój aplikacji oraz nowe funkcje (np. ostatnio dodano kolejne oferty w ramach ubezpieczeń turystycznego). Spółka chciała też wykorzystać sztuczną inteligencję na większą skalę, ale jak widać na razie musi wstrzymać się ze swoimi ambitnymi planami.