Tego jeszcze nie było: bilety PKP Intercity w Mapach Google!

Są takie aplikacje, z których korzystamy niemal wszyscy i to bez względu na to, czy na co dzień używamy urządzenia z systemem operacyjnym Android, czy iOS. Na liście takich apek z pewnością znalazłyby się Mapy Google. Teraz dzięki nim będzie można szybciej i wygodniej kupić bilety PKP Intercity. Jak to działa?

Bilety na pociąg kupisz już w wielu apkach

Już od wielu lat nie ma potrzeby stać przy okienku na jednym z dworców kolejowych rozsianych po naszym kraju, by kupić bilety PKP Intercity. Są one dostępne nie tylko na stornach internetowych polskiego przewoźnika kolejowego, ale także w wielu zewnętrznych witrynach i aplikacjach. PKP chwali się, że tylko w sierpniu tego roku do grona partnerów firmy dołączyły Infobus oraz eTravel. Opcja zakupu biletów na tych platformach pojawi się w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Warto również wspomnieć, że podróżujący PKP Intercity bilet na swój przejazd mogą kupić już z wykorzystaniem takich serwisów jak mPay, e-podróźnik.pl, SkyCash, czy KOLEO. Polski przewoźnik zauważa, że współpraca z zewnętrznymi firmami okazała się dużym sukcesem, ponieważ od maja zeszłego roku do końca poprzedniego miesiąca w ramach takiej współpracy klienci zakupili ponad 4,3 miliona biletów kolejowych.

PKP Intercity dodaje jednak, że nie zapomina także o tym, którzy z różnych powodów swój bilet chcą nabyć stacjonarnie. W komunikacie prasowym spółki czytamy, że już „w niedalekiej przyszłości” możliwy będzie ich zakup w kioskach, hotelach, sklepach spożywczych oraz na stacjach benzynowych. To rozwiązanie w pewien sposób wyeliminuje problem braku kas biletowych na mniejszych przystankach. Jednak nowość, o której poinformowano, dotyczy zdalnego zakupu biletów, który teraz ma stać się jeszcze prostszy.

7.7 Ocena

Bilety PKP Intercity teraz także w Mapach Google

Tak jak już wspomniałem na początku, Mapy Google można śmiało wpisać na listę aplikacji, z których korzysta niemal każdy z nas. Ich funkcje często okazują się szczególnie przydatne podczas podróży, a także procesu jej planowania. Wszyscy, którzy używają do tego właśnie Map Google mają teraz powody do zadowolenia, ponieważ pojawiła się w nich funkcja „Kup bilet”. Jak to działa?

Na samym początku warto zaznaczyć, że nowość jest dostępna jedynie przy wybranych połączeniach krajowych, chociaż PKP Intercity zapewnia, że docelowo mają nią zostać objęte wszystkie pociągi. Wystarczy, że w Mapach Google wpiszecie cel swojej podróży (ja dla przykładu wybrałem Warszawa Centralna). Po przejściu do zakładki pokazującej, jak pokonać tę trasę z pomocą pociągu, należy wybrać jeden z dostępnych przejazdów. Po przesunięciu na dół aplikacji zobaczymy napis „Kup bilet”. Po kliknięciu na niego zostaniemy automatycznie przeniesieni do strony z zakupem biletów.

Nowa funkcja „Kup bilety” w Mapach Google (fot. Tabletowo.pl)

Takie rozwiązanie pozwoli sporo zaoszczędzić na czasie, ponieważ nie będzie już konieczności szukania połączenia na stronach przewoźnika. Z pewnością tę nowość docenią także wszyscy pasażerowie, którzy korzystają z transportu mieszanego, ponieważ będą mogli oni łatwiej zaplanować swoją podróż.

Bardzo cieszy nas współpraca z tak dużym partnerem, jakim jest Google. Wsłuchujemy się w głosy naszych pasażerów i rozumiemy, jak wiele z nich korzysta z różnych aplikacji, by skutecznie zaplanować swoją podróż. Kolejna współpraca z zewnętrznym kanałem to ukłon w ich stronę. Pracujemy nad tym, by sieć sprzedaży z każdym miesiącem się powiększała. Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity.

W kwietniu bardzo podobna w działaniu funkcja pojawiła się w aplikacji Jakdojade i jak podkreśla PKP, spotkała się ona z dobrym odbiorem wśród zainteresowanych nią użytkowników. PKP Intercity nie ukrywa, że w przyszłości planuje wdrożenie opcji bezpośredniego zakupu biletów w tej apce.