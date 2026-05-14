Navitel Flow DL800 (źródło: Navitel)
Te kamery na rower to coś więcej niż zwykły wideorejestrator

Natalia Kania-Kuc·
Na polskim rynku debiutują dwie kamery na rower. Urządzenia te nie są zwyczajnym wideorejestratorem do nagrywania wycieczek. Zadbają też o bezpieczeństwo użytkownika.

Debiutują nowe kamery na rower – oferują coś więcej niż tylko nagrywanie

Marka Navitel wprowadziła na rynek dwa nowe wideorejestratory. Przy czym nie są to urządzenia samochodowe, takie jak na przykład Navitel R87 GPS, a kamery na rower. Model Navitel Flow DL800 to kamera montowana z przodu roweru, nagrywająca w 4K Ultra HD. Sprzęt oferuje szerokokątny obiektyw 140º, stabilizację obrazu EIS oraz technologię HDR, której zadaniem jest poprawa głębi kolorów i kontrastu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Poza tym, że jest to wideorejestrator na rower, urządzenie zostało wyposażone w lampkę o jasności 430 lumenów. Jak deklaruje producent, światło ma rozjaśniać trasę dla użytkownika, jak i zwiększać widoczność rowerzysty dla innych uczestników drogi. Lampka oferuje pięć trybów światła – cztery tryby światła stałego i jedno migające. Ponadto sprzęt wyposażono we wbudowany GPS i akumulator pozwalający na pracę do 10,5 godzin.

Navitel Flow DL800 (źródło: Navitel)
Navitel Flow DL800 (źródło: Navitel)
Navitel Flow DL800 (źródło: Navitel)

Wideorejestrator Navitel Flow DL800 wyceniono na 799 złotych. Sprzęt jest już dostępny w Polsce. W zestawie z kamerą użytkownik otrzymuje komplet uchwytów klamrowych, uchwyt na kierownicę, czytnik kart microSD oraz kabel USB-A na USB-C.

Wideorejestrator rowerowy z tylnym światłem Navitel Flow BL800

Druga propozycja Navitela to kamera rowerowa Flow BL800, montowana pod siodełkiem (z tyłu roweru). Model ten oferuje nagrywanie w jakości 4K HDR, szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 140º, stabilizację obrazu EIS oraz technologię HDR. Producent deklaruje, że sprzęt cechuje się lekką konstrukcją, szybkim montażem oraz sprawdzi się podczas różnych tras. Warto wspomnieć, że urządzenie wyposażono w wygodny system mocowania, dzięki czemu kamerę można łatwo zdemontować.

Navitel Flow BL800 (źródło: Navitel)
Navitel Flow BL800 (źródło: Navitel)
Navitel Flow BL800 (źródło: Navitel)

Producent w modelu Navitel Flow BL800 zainstalował wbudowaną lampkę w postaci tylnego (czerwonego) światła o jasności do 90 lumenów. Lampka ma osiem trybów świecenia, które mają zapewniać widoczność rowerzysty dla innych uczestników ruchu zarówno nocą, jak i za dnia. Czas działania samej lampki wynosi nawet do 300 godzin (gdy urządzenie nie jest używane do nagrywania).

Model Navitel Flow BL800 jest już dostępny w polskich sklepach. Urządzenie wyceniono na 799 złotych.

