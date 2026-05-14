Abonament RTV znów drożeje. Sprawdź, ile zapłacisz w 2027 roku

Co kilka miesięcy do sieci wypływa informacja, że abonament RTV zostanie zlikwidowany, a w jego miejsce pojawi się powszechna opłata audiowizualna (w takiej lub innej formie). Wygląda jednak na to, że nie doczekamy się takiej rewolucji w 2027 roku. Jedyna zmiana, jakiej można się spodziewać, dotyczy kosztów. I będzie to – niestety – zmiana na minus.

Ile wyniesie abonament RTV w 2027 roku?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ogłosiła, że abonament RTV w 2027 roku będzie wyższy niż ma to miejsce obecnie. Konkretnie miesięczny cennik przedstawia się następująco:

10,80 złotych za odbiornik radiowy (w 2026 roku jest to 9,50 złotych),

(w 2026 roku jest to 9,50 złotych), 35,40 złotych za odbiornik telewizyjny (zamiast 30,50 złotych).

Mówimy zatem o podwyżce o ponad złotówkę miesięcznie w przypadku radia oraz blisko 5 złotych w przypadku telewizora. Warto tu przypomnieć, że w 2026 roku również stawki abonamentu RTV poszły do góry, bo jeszcze w 2025 wynosiły, odpowiednio, 8,70 złotych i 27,30 złotych. Zapowiadając kolejny wzrost kosztów KRRiT podpiera się niedawno zatwierdzoną ustawą, która zobowiązuje ją do waloryzacji kwot każdego roku.

Niezmiennie, co nieco będzie można zaoszczędzić, decydując się na opłatę za kilka miesięcy, pół roku albo i cały rok z góry – korzyści mogą sięgać nawet 10%. Utrzymana zostaje również lista osób zwolnionych z abonamentu RTV (to między innymi seniorzy, bezrobotni, weterani i osoby z niepełnosprawnościami).

Powszechna opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV? Jeszcze nie teraz

Zatem nie potwierdzają się niedawne doniesienia, że abonament radiowo-telewizyjny zostanie zastąpiony przez opłatę audiowizualną w 2027 roku. Miała to być powszechna opłata pobierana przez urząd skarbowy podczas rozliczania podatku dochodowego, w wysokości ok. 8-9 złotych miesięcznie.

O podobnych planach słyszymy zresztą regularnie, a głównym powodem zmiany ma być niska ściągalność abonamentu w obecnej formie. Aktualnie opłaca go mniej niż jedna trzecia zobowiązanych gospodarstw domowych i firm, jak wynika ze sprawozdania KRRiT.

Tymczasem środki te są uznawane za absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania mediów państwowych: Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia.