Apple Watch odnotuje, gdy się przewrócisz, ale Pixel Watcha to już nie obchodzi. Nie w Polsce

Google zaprezentowało nową funkcję Pixel Watch. Teraz zegarek wykryje, jeśli użytkownik upadnie. Zaproponuje też sprowadzenie pomocy. Co ciekawe, ta opcja nie będzie działać w Polsce. Za to konkurencyjny Apple Watch oferuje taką funkcję już od kilku lat, a co ważniejsze – korzystają z niej także użytkownicy w naszym kraju.

Apple Watch wykrywa twoje upadki

Apple oferuje funkcje wykrywania upadku w swoich smartwatchach już od kilku lat. W tę funkcję wyposażone są zegarki Apple Watch Series 4 i nowsze. Jeśli nosisz na nadgarstku taki zegarek i dojdzie do poważnego upadku, urządzenie automatycznie to wykryje. Następnie, Apple Watch wyemituje alarm i wyświetli alert.

Apple Watch – wykrywanie upadku (źródło: Apple)

W razie potrzeby, użytkownicy mogą skorzystać z opcji skontaktowania się ze służbami ratunkowymi. Jeśli zegarek się pomylił i błędnie wykrył upadek, można także zrezygnować z wysłania alertu. Jeżeli urządzenie nie wykryje ruchu przez około minutę, automatycznie wykona połączenie do służb ratowniczych. Po zakończeniu połączenia, zegarek wyśle również powiadomienie z informacjami o lokalizacji do ustalonych przez użytkowników kontaktów alarmowych.

Opcję wykrywania upadku można włączyć i wyłączyć w ustawieniach aplikacji. Do wyboru są opcje: Zawsze włączone lub Włączone tylko w trakcie treningów. Warto podkreślić, że ta funkcja działa również w Polsce.

Opcje wykrywania upadku w Apple Watchu (źródło: Apple)

Upadasz w Polsce? Pixel Watcha to nie obchodzi

Na niemal takiej samej zasadzie działa funkcja wykrywania upadku w Pixel Watch. Google poinformowało, że po aktywowaniu nowej funkcji zegarek korzysta z wbudowanych czujników ruchu oraz uczenia maszynowego, aby stwierdzić, czy użytkownik doznał poważnego upadku. Jeśli zegarek zauważy brak ruchu lub reakcji przez określony czas po wykrytym incydencie, automatycznie wezwie służby ratunkowe.

Wykrywanie upadku w Pixel Watch (źródło: Google)

W przypadku poważnego upadku, jeśli użytkownik nie porusza się przez około 30 sekund, zegarek zacznie wibrować, wyświetli alarm i powiadomienie na ekranie, sprawdzając, czy użytkownik jest w porządku. Użytkownik ma możliwość odrzucenia powiadomienia, dotykając przycisku „Nic mi nie jest” na tarczy zegarka, lub połączenia się bezpośrednio ze służbami ratunkowymi, dotykając przycisku „Upadłem i potrzebuję pomocy”.

Google zapewnia, że wykrywanie upadku nie powinno włączyć się bez powodu, ponieważ do stworzenia funkcji zostały zastosowane specjalne algorytmy, które potrafią odróżnić ciężki upadek od energicznej aktywności fizycznej, a także niewielkie i niegroźne upadki od tych poważnych.

Funkcję można włączyć za pośrednictwem aplikacji lub bezpośrednio na zegarku. Niestety, polscy użytkownicy mogą jedynie pomarzyć o korzystaniu z niej. Będzie ona dostępna jedynie w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Francji, Irlandii, Japonii, a także na Tajwanie.