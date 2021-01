Smartwatch z glukometrem? Samsung pracuje nad zegarkiem dla diabetyków

Osoby chore na cukrzycę i jednocześnie będące fanami nowych technologii wyczekują czasu, gdy smartwatche z możliwością nieinwazyjnego monitorowania poziomu cukru we krwi staną się popularne. Nad takimi urządzeniami pracują Apple i Samsung.

Gadżety medyczne to żyła złota

Apple, jak i wielu innych producentów elektroniki, zdaje sobie sprawę, że w urządzeniach noszonych tkwi ogromny potencjał. W końcu obecnie, najczęściej wybieranym inteligentnym czasomierzem jest Apple Watch. Wykorzystując tak silną pozycję smartwatchy, gigant z Cupertino zarobiłby kolejne miliony dolarów, gdyby udało się zaimplementować w nich technologię umożliwiającą określanie poziomu cukru we krwi, niewymagającą ingerencji w skórę.

Watch SE (fot. Apple)

Współczesne glukometry wielokrotnego użycia to zwykle niewielkie urządzenia, dzięki którym można zbadać poziom glukozy we krwi szybko i bezboleśnie. Są jednak przedmiotami wymagającymi odpowiedniej konserwacji i – co raczej oczywiste – nie wbudowuje się ich w gadżety pokroju zegarków, ze względów praktycznych.

Na rynku pojawiły się już pierwsze medyczne smartwatche, które umożliwiają pomiar poziomu glukozy we krwi bez konieczności nakłuwania ciała, bazujące na czujniku optycznym, ale nie zdołały się jeszcze upowszechnić. Dopóki tak wygląda sytuacja, zamierzają to wykorzystać giganci tech.

Samsung i Apple w wyścigu po pieniądze diabetyków

Zgodnie z powtarzającymi się raportami, zarówno Apple, jak i Samsung, prowadzą badania nad wprowadzeniem do swoich smartwatchy sensora optycznego, umożliwiającego badanie poziomu cukru we krwi. Miałby on znaleźć się w zegarkach Apple Watch 7, Samsung Galaxy Watch Active 3 i Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Watch Active 2 (źródło: Samsung)

Prace Apple nad zegarkiem z glukometrem sięgają 2018 roku, kiedy firma opublikowała wyniki współpracy swoich specjalistów z badaczami MIT w czasopiśmie Science Advances. Samsung też wydaje się być na zaawansowanym etapie badań, skoro mówi się, że obie te firmy zaprezentują smartwatche z sensorem umożliwiającym monitorowanie poziomu glukozy we krwi jeszcze w tym roku. Koreańczycy planują zaprezentować w drugiej połowie 2021 r. trzy urządzenia noszone. Przynajmniej jedno ma zyskać funkcję glukometru.

Do zgarnięcia są ogromne pieniądze, więc z całą pewnością żadna ze wspomnianych firm nie będzie zwlekać z wprowadzeniem odpowiednich modeli smartwatchy, kiedy tylko uzyskają odpowiednie zgody i dopieszczą zaszytą w nich technologię.