Niceboy stworzył głośnik bezprzewodowy, który rozerwiesz na pół

Firma Niceboy wprowadziła na polski rynek głośnik bezprzewodowy Raze 2 Twins, który dosłownie możemy rozerwać na pół, tworząc w ten sposób dwa głośniki. To jednak nie wszystko, czym może zaskoczyć użytkowników ten sprzęt. Dodatkowo jego cena nie jest zbyt wygórowana.

Dwa w jednym

Nicebot Raze 2 Twins to głośnik Bluetooth, którego konstrukcja nie należy do standardowych. To tak naprawdę nie jeden, a dwa 12 W głośniki, które obsługują częstotliwości 68 Hz – 20 kHz i oferują czułość co najmniej 70 dB. Wszystko zależy od tego czy rozerwiemy je na pół i ustawimy na przykład po dwóch stronach ekranu komputera, czy jednak połączymy za pomocą elastycznego etui tworząc nieco większy 24 W głośnik.

źródło: Niceboy

Głośniki mogą działać zarówno w trybie mono jak i stereo. To znaczy, że możesz wykorzystać je w trybie stereo do stworzenia sobie bardziej „kinowych” wrażeń podczas oglądania filmu lub dzięki trybowi mono, jako niezależne głośniki ustawione, na przykład po dwóch stronach mieszkania, w którym właśnie robisz domówkę. Urządzenie jest wyposażone w moduł Bluetooth 4.2, który gwarantuje szybką transmisję dźwięku bez zakłóceń na odległość do 10 metrów.

Głośnik bezprzewodowy Niceboy – co jeszcze potrafi?

Głośnik bezprzewodowy Niceboy oferuje swoim użytkownikom klasę wodoszczelności na poziomie IPX7. To oznacza, że sprzęt powinien wytrzymać zanurzenie w wodzie o głębokości 1 metra przez 30 minut. Dzięki temu bez strachu o uszkodzenie można używać go w kuchni, łazience oraz podczas zmiennych warunków atmosferycznych.

fot. Nicebot

Każdy z głośników został wyposażony w akumulator o pojemności 1500 mAh. Według producenta ma to pozwolić na 10 godzin słuchania muzyki, przy 70% głośności. Dodatkowo sprzęt oferuje funkcję automatycznego wyłączania się podczas dłuższej nieaktywności. Proces ponownego naładowania urządzenia powinien zając użytkownikom około 3 godzin. Nowy gadżet audio ma dość kompaktowe wymiary: 84 mm x 84 mm x 210 mm, ale jego waga nie należy do najmniejszych – dokładnie 750 gram.

Nowy głośnik Bluetooth Raze 2 Twin jest już dostępny w Polsce. Występuje w jednym kolorze: czarno-niebieskim. Urządzenie można znaleźć w ofercie Media Expert, a jego cena regularna to 391 złotych.