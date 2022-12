Geralt z Rivii trafia do Lost Ark

Lost Ark to bardzo popularne, szczególnie w Azji, MMORPG, które podbiło także serca europejskich i amerykańskich fanów. Teraz dojdzie do niecodziennego „crossa”, ponieważ do gry trafi Geralt z Rivii. O co dokładnie chodzi w tym wydarzeniu?

Lost Ark podbił serca fanów

Lost Ark to wbrew pozorom nie jest nowa produkcja. Ta gra MMORGP wyszła w 2019 roku, ale na początku była dostępna jedynie w Azji. Dopiero w tym roku trafiła do Ameryki oraz Europy, gdzie wydaje je Amazon Games. Dostało ono gotowy produkt i jedynie musiało go ładnie opakować, i trzeba przyznać, że to się udało. LOA podbiło serca graczy na Starym Kontynencie, stając się jednym z najpopularniejszych MMORPG.

Na pewno sprzyjał temu fakt, że World of Warcraft miało spore problemy, a stylistyka Final Fantasy nie wszystkich przekonuje. Produkcja wydawana przez Amazon jest dalej rozwijana i regularnie twórcy dodają do niej kontent, jak dodatkowe klasy czy nowe kontynenty. Wkrótce europejscy gracze (azjatyccy już mogą) napotkają tam także Geralta z Rivii!

źródło: materiały prasowe

Wiedźmin w popularnym MMORPG

To, że Geralt z Rivii (główny bohater serii gier Wiedźmin) trafi do LOA, wiedzieliśmy już od dłuższego czasu, ale teraz stało się to faktem. CD Projekt Red nawiązało współpracę z Amazon Games oraz Smilegate RPG (twórcami LOA). O co dokładnie chodzi w tym crossoverze?

W popularnym MMORGP mają pojawić się znane postacie z Wiedźmina. Będą to:

Geralt z Rivii,

Yennefer,

Triss,

Jaskier,

Cirilla.

Co ciekawe, głos mają podłożyć oryginalni aktorzy z gry. Wszystko odbędzie się w ramach specjalnego wydarzenia, które będzie limitowane czasowo i zabierze graczy na nową wyspę – White Wolf’s Haven.

Tajemniczy wir ma się pojawić i przerwać uroczystość, a dość niespodziewanie z innej czasoprzestrzeni przybędzie Wiedźmin oraz inne postacie, z którymi będziemy musieli rozwiązać zagadkę związaną z tą anomalią.

Trzeba przyznać, że twórcy świetnie sobie to wymyślili i taki cross na pewno dodaje kolorytu temu MMORPG. Fani z Europy i Ameryki muszą poczekać do stycznia, kiedy wydarzenie zadebiutuje na ich serwerach.

Lost Ark to darmowa gra, którą możesz pobrać z tego miejsca.