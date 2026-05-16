Artykuł sponsorowany

MOVA rozbudowuje swoje portfolio w takim tempie, że trudno dziś znaleźć segment sprzętu do sprzątania, w którym marka nie miałaby mocnej propozycji – zresztą, doskonale o tym wiesz, bo regularnie sprawdzamy to w swoich testach na łamach Tabletowo. Do 31 maja 2026 roku możesz skorzystać ze świetnej promocji, w ramach której producent obniżył ceny aż ośmiu urządzeń. Jakie modele zostały objęte tą akcją?

Roboty sprzątające na trzy sposoby

Sercem oferty są trzy roboty odkurzająco-mopujące, które podchodzą do kwestii sprzątania na różne sposoby.

Zestawienie otwiera MOVA P70 Pro Ultra. Jego katalogowa cena to 2999 złotych, ale dzięki 13-procentowej obniżce, w promocji kupisz go za ok. 2599 złotych. Jego najważniejsze cechy to:

potężne ssanie: silnik generuje aż 30000 Pa siły ssącej,

mocne mopowanie: pady obracają się 260 razy na minutę, dociskając brud do podłogi, a sam mop wysuwa się o 4 cm poza obrys obudowy, dzięki czemu myje powierzchnię tuż przy listwach,

samoczyszcząca stacja All-in-One: myje mopy w wodzie o temperaturze dochodzącej do 100°C (co neutralizuje 99,9999% bakterii), a następnie suszy je gorącym powietrzem przez około godzinę,

bystre oko: sztuczna inteligencja rozpoznaje ponad 280 rodzajów przeszkód i rewelacyjnie identyfikuje zwierzęta domowe.

Mova P70 Pro Ultra (źródło: Mova)

Oczko wyżej w ofercie plasuje się MOVA S70 Pro Roller. Jego standardowa cena to 3399 złotych (aktualnie w promocji -12% za ok. 2999 złotych). To pierwszy w tym zestawieniu robot z mopem rolkowym. Co warto wiedzieć o tym sprzęcie?

wykorzystuje autorską technologię mopowania HydroForce – wałek jest na bieżąco płukany czystą wodą z 12 dysz, a brudna woda natychmiast trafia do osobnego zbiornika. Zawsze myjesz podłogę czystym mopem,

główna szczotka ma wbudowany system przecinający zaplątane włosy,

odkurzacz jest bardzo niski (zaledwie 90 mm wysokości), a do tego potrafi unieść mopa na dywanach o 12 mm,

tryb AI PetMate to zbawienie dla właścicieli zwierzaków – robot ze szczególną uwagą sprząta wokół legowisk i kuwet.

Mova S70 Pro Roller (źródło: Mova)

Szczyt obecnej oferty promocyjnej to MOVA S70 Ultra Roller. Bez promocji kosztuje 4299 złotych, ale z rabatem 9% zapłacisz za niego ok. 3899 złotych. Co dostajemy w tej wersji premium?

Siła ssania rośnie do 32 000 Pa, wałek mopa wydłużono do 27 cm, a powiększona bateria wydłuża czas pracy aż o 30 procent. Dodatkowo sprzęt ten potrafi pokonywać progi i przeszkody o łącznej wysokości do 4 cm, a system podwójnego oświetlenia strukturalnego 3D sprawia, że bezbłędnie omija przeszkody nawet w całkowitych ciemnościach.

Mova S70 Ultra Roller (źródło: Mova)

Pionówki i modele Wet&Dry: kiedy wolisz wziąć sprawy w swoje ręce

Drugi filar produktowej oferty to klasyczne odkurzacze bezprzewodowe oraz wielofunkcyjne urządzenia myjące (Wet&Dry).

Zaczynamy od niezwykle przystępnego modelu MOVA S1, który regularnie kosztuje 649 złotych (po 8-procentowym rabacie – ok. 599 złotych). To lekkie urządzenie, oferujące siłę ssania 30 000 Pa i do 60 minut pracy. Wałek w kształcie litery V z wbudowanym grzebieniem zapobiega plątaniu się włosów, a wbudowany ekran LED ułatwia kontrolę nad jego pracą.

Nieco wyżej plasuje się MOVA S7 z ceną katalogową 1099 złotych (a promocyjną ok. 1029 złotych). Wyróżnia go inteligentny system Smart Dirt Detection, który w trybie automatycznym sam ocenia ilość kurzu i automatycznie dopasowuje do niego moc ssania (do 30 000 Pa). Czas pracy to aż 80 minut, a zbiornik na brud opróżnisz wygodnie i bezdotykowo jednym pociągnięciem.

Wersja rozszerzona, czyli MOVA S7 Ultra, standardowo kosztuje 1199 złotych, a po zniżce kupisz go za ok. 1099 złotych. Oprócz nieco wyższej mocy (32 000 Pa), w zestawie znajdziemy adapter Low-Reach. To elastyczna przedłużka, która „łamie się” w połowie, pozwalając wygodnie wjechać odkurzaczem pod niskie meble bez schylania się.

Mova S7 Ultra (źródło: Mova)

W segmencie Wet&Dry z kolei w ofercie promocyjnej błyszczą dwa modele. Pierwszy to MOVA M50, który doczekał się najwyższej obniżki w całym zestawieniu – rabat wynosi aż 15%, co daje nam cenę ok. 1099 złotych (katalogowo 1299 złotych). Jego największym atutem jest konstrukcja 180° Lie-Flat. Możesz położyć go płasko na podłodze bez ryzyka zalania silnika i utraty mocy (22 000 Pa).

Bardziej zaawansowanym bratem tego modelu jest MOVA M50 Pro, kosztujący regularnie 1949 złotych (a w promocji ok. 1699 złotych). Producent dołożył tu technologię EdgeCoverage AI z wysuwanym ramieniem, które myje krawędzie tuż przy listwach przypodłogowych. Stacja ładująca sama czyści wałek w wodzie o temperaturze 90°C i suszy go gorącym powietrzem.

Mova M50 Pro (źródło: Mova)

Patrząc na całość tej oferty, wybór jest prosty. Szukasz pełnej automatyzacji? Roboty z serii P70 i S70 załatwią sprawę. Wolisz szybkie, samodzielne sprzątanie? Wybierz jedną z solidnych pionówek.

Przypomnijmy, że promocja potrwa tylko do końca maja, a skorzystać możecie z niej w oficjalnym sklepie MOVA oraz np. w Media Expert.

Materiał powstał na zlecenie marki MOVA