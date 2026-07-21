Masz iPhone’a i kochasz piłkę nożną? Ta nowość Ci się spodoba

Aplikacja Apple Sports, która dostępna jest na iPhone’y, zyskała nowość dla fanów piłki nożnej. Co ciekawe, Apple pomyślało też o polskich kibicach.

Ekstraklasa w aplikacji Apple Sports

W listopadzie 2025 roku w Polsce zadebiutowała aplikacja Apple Sports. Mamy do czynienia z oprogramowaniem stworzonym z myślą o miłośnikach sportu. Apka pozwala bowiem na dostęp do wyników, statystyk oraz innych informacji w czasie rzeczywistym na ekranie iPhone’a. Możliwe jest to również, gdy aplikacja nie jest uruchomiona na pierwszym planie i ekran urządzenia jest zablokowany – wspierana jest funkcja Wydarzenia na żywo.

Fani w Apple Sports mogą więc śledzić ulubione drużyny i ligi. Istnieje jednak jeden podstawowy warunek – konkretne ligi muszą być dostępne. Dotychczas brakowało chociażby relacji z rozgrywek Ekstraklasy, ale właśnie się to zmienia.

Firma z Cupertino ogłosiła, że w aplikacji Apple Sports pojawiło się siedem czołowych lig, w tym polska Ekstraklasa. Użytkownicy mogą również od teraz śledzić belgijską Pro League, duńską Superligaen, holenderską Eredivisie, japońską J1 League, szkocką Premiership oraz szwajcarską Super League.

Aplikacji Apple Sports | źródło: Apple

Apple twierdzi, że wprowadzone zmiany powinny ułatwić śledzenie wymienionych lig właścicielom iPhone’ów. Firma przypomina, że Wydarzenia na żywo mogą być wyświetlane też na Apple Watchach. Dodatkowo użytkownicy mogą dodawać widżety z wynikami na żywo na iPhone’ach, iPadach i komputerach Mac, a także przechodzić bezpośrednio do aplikacji Appel TV, aby znaleźć transmisje meczów dostępne w połączonych serwisach streamingowych.

Aplikacja Apple Sports dostępna jest bezpłatnie w App Store. Wymaga ona iOS 18.0 lub nowszej wersji.

Miejmy nadzieję, że to nie koniec najbliższych planów Apple związanych z Polską

Oczywiście pojawienie się Ekstraklasy w aplikacji Apple Sports jak najbardziej cieszy. Wciąż jednak nie doczekaliśmy się ważniejszych i oczekiwanych przez większą grupę rozwiązań. Siri nadal nie nauczyła się mówić po polsku, nie mamy nawet jednego Apple Store, a Apple Intelligence u nas to nieśmieszny żart.

Byłoby super, gdyby Apple wreszcie wykonało poważniejszy i naprawdę odczuwalny krok w stronę polskiego klienta.