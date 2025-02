Tej aplikacji na iPhone’ach brakowało od lat. Ile można było czekać?!

Popularne i znane narzędzie do edycji obrazów wreszcie pojawiło się w wersji mobilnej na iPhone’y. Producent już teraz zapowiada, że nowość wkrótce stanie się dostępna również dla posiadaczy smartfonów z Androidem.

Adobe wreszcie ogłosiło dobre wieści dla użytkowników iPhone’ów. Aplikacja mobilna Photoshop trafia na smartfony z iOS, dzięki czemu możesz w profesjonalny sposób edytować swoje grafiki bez względu na to, gdzie jesteś. Apka i jej interfejs zostały odpowiednio dostosowane do ekranów smartfona, zachowując przy tym funkcjonalność aplikacji dostępnej na iPadach. Co ciekawe, Adobe zapowiada, że już niedługo zaoferuje aplikację Photoshop również na urządzenia z Androidem.

Photoshop dostępny na większej liczbie urządzeń (źródło: Adobe)

Co oferuje aplikacja Photoshop na iPhone’y?

Photoshop na iPhone pozwala na łączenie i edytowanie zdjęć oraz obrazów Adobe Stock. Użytkownicy mogą dodawać i modyfikować postaci lub obiekty, usuwać odwracające uwagę elementy, tworzyć kolaże, za pomocą kilku kliknięć zmieniać tło czy korzystać z precyzyjnego dopasowania kolorów.

W aplikacji wyświetlane są przydatne porady i wskazówki, z pomocą których szybko i łatwo opracujesz pożądany obraz. Ponadto użytkownicy zyskują dostęp do wybranych funkcji opartych o sztuczną inteligencję Adobe Firefly, dzięki którym można:

wygenerować dodatkowe obiekty i umieścić je na grafikach;

kadrować, rozszerzać obrazy i wypełniać je;

wprowadzać zmiany w kolorystyce obrazów.

Photoshop na iPhone’y jest aplikacją bezpłatną, choć można rozszerzyć jej funkcjonalność o funkcje Premium po wykupieniu subskrypcji. Płatny plan obejmuje wtedy dodatkowe opcje, zarówno w aplikacji mobilnej na smartfony i tablety Apple, jak i w wersji webowej.

Adobe Photoshop – cena subskrypcji (również z Lightroom)

Płatna wersja Photoshopa została wyceniona na 26,86 euro za miesiąc (322,32 euro za rok). Poza dostępem do opcji Premium w aplikacji, na komputerze, w przeglądarce, na iPhonie i iPadzie, obejmuje 100 GB pamięci w chmurze, 500 środków na funkcje generatywne oraz plan Adobe Express Premium.

Jeśli użytkownik chce rozszerzyć plan o narzędzie Lightroom i przestrzeń chmurową do 1 TB, cena subskrypcji wyniesie 18,43 euro miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy, a później 24,59 euro. Pakiet ten nie obejmuje planu Adobe Express Premium.

Adobe oferuje też opcję „Wszystkie aplikacje Creative Cloud” z chmurą 100 GB i limitem środków na funkcje AI do 1000 miesięcznie. Pakiet ten obejmuje ponad 20 programów i aplikacji mobilnych, w tym Photoshop i Lightroom, a także plan Adobe Express Premium. Pakiet ten jest dostępny w promocji i aktualnie kosztuje 36,89 euro za miesiąc, zamiast 68,68 euro za miesiąc.