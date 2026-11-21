Na polskim rynku wystartowała nowa platforma, dzięki której dasz drugie życie niepotrzebnym książkom. Wystarczy zrobić jedno zdjęcie.

Nowa platforma wystartowała w Polsce – możesz sprzedawać książki bez wysiłku

Sprzedawanie używanych rzeczy, np. ubrań, butów czy książek, jest możliwe w wielu miejscach w sieci. Trzeba jednak przyznać, że wystawianie ich na pojedyncze aukcje, tworzenie opisu, zdjęć, odpisywanie kupującym, pakowanie i nadawanie przesyłek często jest zniechęcające, a do tego bywa czasochłonne i męczące. W Polsce wystartował nowy serwis, który rozwiązuje ten kłopot.

Platforma Bookbot dedykowana jest sprzedawaniu i kupowaniu używanych książek. Co istotne, całość procesu powinna być dla sprzedającego ekspresowa, gdyż wystarczy wykonać jedno zdjęcie wszystkich książek przeznaczonych do sprzedaży, a pracownicy Bookbot zajmą się resztą, czyli przygotowaniem oferty i zdjęć dla konkretnego egzemplarza książki, wraz z wyceną, pakowaniem oraz wysyłką danego tytułu do kupującego.

Warto od razu podkreślić, że po sprzedaniu książki do użytkownika trafia 60% ceny. Dodatkowo od tej kwoty Bookbot pobiera 6,99 złotych za każdy tytuł. Transport do magazynu platformy jest bezpłatny.

Sprzedaż książek w Bookbot – jak to wygląda w praktyce?

Przykładowo, gdy serwis zaoferuje i sprzeda książkę za 54,99 złotych, zysk klienta wyniesie 26 złotych (60% ceny sprzedaży to około 32,99 złotych, co jest jeszcze pomniejszone o 6,99 złotych od tytułu). Pieniądze przekazywane są na konto.

Trzeba przyznać, że zysk jest sporo mniejszy w porównaniu do wartości sprzedaży książki, jednak wystawianie oferty na własną rękę (nierzadko za opłatą) wymaga czasu i cierpliwości. Warto też podkreślić, że sprzedaż z „marżą” jest znacznie lepszym wyjściem niż oddanie książki na makulaturę czy wyrzucenie do śmietnika. Bookbot wprost zaznacza, że ceny książek ustalane są indywidualnie w zależności od stanu czy aktualnego zainteresowania tytułem na rynku. Ponadto jeśli któreś tytuły nie sprzedają się przez dłuższy czas, są przekazywane organizacjom charytatywnym czy recyklingowi.

Po otrzymaniu zdjęcia platforma kontaktuje się mailowo z klientem i daje znać, którymi książkami może się zainteresować, a które powinno się ekologicznie zagospodarować. Serwis zajmuje się też przygotowaniem ofert podręczników szkolnych w nowszych wydaniach (z ostatnich pięciu lat) oraz starszych tytułów, które dziesiątki lat po wydaniu nadal trzymają swoją cenę.

Warto przypomnieć, że pod koniec września 2026 roku w Polsce wystartowała też platforma Bookloop, służąca do sprzedaży używanych podręczników i materiałów edukacyjnych. Ta działa jednak na podobnych zasadach do Vinted, OLX czy Allegro Lokalnie, co oznacza, że trzeba samodzielnie wykonać zdjęcia czy opisać tytuł.

Oczywiście Bookbot to nie tylko sprzedaż, bo użytkownicy mogą również kupować książki. Warto nadmienić, że platforma wywodzi się z Czech i działa od 2019 roku, dzięki czemu oferta już teraz jest bogata. Katalog zawiera ponad 1,5 miliona egzemplarzy książek w różnych językach. Na ten moment serwis działa w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Słowacji i we Włoszech.