Garmin pokazał wyjątkowy zegarek. Każdy egzemplarz jest unikalny

Ostatnie miesiące dla miłośników Garmina z pewnością są całkiem interesujące. Teraz firma pochwaliła się nowym zegarkiem z kolekcji Marq, który wykonany jest ze stali damasceńskiej, co nadaje każdemu egzemplarzowi unikalne cechy.

Zegarek sportowy dla zdecydowanie wymagających

Garmin, obok dość popularnych serii zegarków sportowych, oferuje modele z kolekcji Marq, które wyróżniają się użytymi materiałami i najbardziej eleganckim wyglądem. Oczywiście za takie przyjemności trzeba więcej zapłacić i zdecydowanie nie jest tanio. Klientów chyba jednak nie brakuje, skoro kolekcja jest sukcesywnie rozszerzana o nowe zegarki. Teraz dołączył do niej model Marq Adventurer (Gen 2) w wydaniu Damascus Steel Edition.

Nowy zegarek wyróżnia się wyjątkową konstrukcją ze stali damasceńskiej. Każdy egzemplarz ma unikalny wzór stworzony w wyniku procesu ręcznego wykuwania stali, który nadaje jej wysoką wytrzymałość. Jak najbardziej możemy więc stwierdzić, że każdy egzemplarz jest wyjątkowy i niepowtarzalny, a niektórzy za takie cechy są w stanie niemało zapłacić.

Zarówno obudowa, jak i ramka wokół ekranu wykonane są ze stali damasceńskiej. Z kolei 1,2-calowy wyświetlacz AMOLED chroniony jest przez szkło szafirowe. Natomiast w pudełku znajdziemy pasek ze skóry/hybrydowej gumy FKM oraz dodatkowy pasek silikonowy. Warto dodać, że Garmin Marq w wydaniu Damascus Steel Edition oferuje klasę wodoszczelności 10 ATM. Do tego mamy nawet 16 dni pracy bez ładowarki (21 dni w trybie oszczędzania energii).

Producent wyposażył zegarek m.in. w technologię Satiq, czyli otrzymujemy wielopasmową sieć GNSS zapewniającą najwyższą dokładność pozycjonowania w każdym środowisku, a jednocześnie to rozwiązanie pozwala zoptymalizować czas pracy baterii urządzenia. Możemy więc liczyć na naprawdę dokładny zapis przebytej trasy. W pieszych i rowerowych wycieczkach doceniamy również mapy offline, planowanie trasy powrotnej, a także czujnik tętna i możliwość zbierania wielu danych na temat aktywności.

Ten model Garmina oferuje jeszcze funkcję planowania wspinaczek ClimbPro, wskaźnik aklimatyzacji, mapy narciarskie czy mapy CourseView ponad 43 tys. pól golfowych na całym świecie oraz asystenta jet lagu. Nie zabrakło licznych funkcji znanych z wielu innych zegarków firmy, takich jak chociażby raport poranny czy oceny wytrzymałości.

Ile kosztuje Garmin Adventurer (Gen 2) w wydaniu Damascus Steel Edition?

Mamy do czynienia ze sprzętem skierowanym do dość wąskiego grona klientów, którzy chcą mieć urządzenie wykonane z bardziej wyjątkowych materiałów, a przy tym mogą wydać niemałą sumę pieniędzy. Omawiany model Garmina został bowiem wyceniony na 13979 złotych. Będzie on dostępny wyłącznie w wybranych salonach partnerskich.

Na początku napisałem, że ostatnie miesiące dla miłośników firmy z pewnością są całkiem interesujące. Wypada więc wspomnieć, że do oferty dołączyły zegarki z serii Fenix 8 i model Lily 2 Active. Ponadto Garmin wprowadził komunikator satelitarny o sporych możliwościach.