Gdy jedna rolka to za mało – Rapoo Multi-mode MT760 L

Rapoo Multi-mode MT760 L to wyjątkowo intrygująca myszka, która właśnie wylądowała na polskich półkach sklepowych. Niczym genialny Logitech MX Master ma nie jedną, lecz dwie rolki, a przy tym kosztuje zdecydowanie mniej.

Polska premiera myszki Rapoo Multi-mode MT760 L – z dwiema rolkami

Rapoo Multi-mode MT760 L to myszka, której mocną stroną jest ergonomiczna konstrukcja. Dysponuje podpórką pod kciuk, kilkoma dodatkowymi przyciskami oraz – co najciekawsze – nie jedną, lecz dwiema rolkami przewijania: klasycznie usytuowaną pionową oraz poziomą na lewym boku. To całkiem praktyczne rozwiązanie, które widzieliśmy chociażby w modelu Logitech MX Master 3.

Myszka umożliwia równoczesne sparowanie z kilkoma urządzeniami – wykorzystując w tym celu łączność radiową w paśmie 2,4 GHz oraz technologię Bluetooth 5.0 i 4.0. Do przełączania się pomiędzy nimi służy przycisk umieszczony na spodzie gryzonia.

Skoro już tam zaglądamy, to warto zwrócić uwagę na optyczny sensor o czułości 4000 DPI, którą w razie potrzeby można obniżyć, aby cieszyć się większą precyzją kosztem prędkości. W środku znalazło się też miejsce na litowo-jonowy akumulator o pojemności 800 mAh – jedno naładowanie do pełna zapewniać ma około 30 dni działania. Można sobie zatem zrobić z ładowania comiesięczny rytuał.

Rapoo Multi-mode MT760 L (fot. Rapoo)

Przy tym wszystkim urządzenie waży jedynie ~100 gramów. Jego wymiary zaś wynoszą 125 × 81 × 47 mm, co oznacza, że powinno odpowiadać także posiadaczom nieco większych dłoni. Sam pomysł na konstrukcję sprawia jednak, że nie będzie to dobry wybór dla leworęcznych użytkowników.

Cena Rapoo Multi-mode MT760 L jest nawet kusząca

Myszka Rapoo Multi-mode MT760 L jest już dostępna w sprzedaży na terenie naszego kraju – w jasnoszarym i ciemnoszarym wydaniu. Oba warianty zostały wycenione na 199 złotych. W pudełku znajdujemy jeszcze nanoodbiornik USB (który w razie czego może zostać schowany w myszce) oraz przewód do ładowania z wtykiem USB-C.

Na papierze brzmi to wszystko całkiem obiecująco, a jak jest w praktyce? Już niebawem na łamach Tabletowo.pl możesz spodziewać się recenzji, która przyniesie odpowiedź na to pytanie.