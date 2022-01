Dwa nowe zegarki Garmina – jeden z nich jest smartwatchem tylko w połowie

Garmin nie ustaje w dostarczaniu nowych modeli smartwatchy. Podczas targów CES 2022 mogliśmy być świadkami premiery dwóch kolejnych zegarków – Venu 2 Plus oraz vivomove Sport.

Garmin Venu 2 Plus

Pierwszym z dwóch nowozaprezentowanych modeli zegarków jest Garmin Venu 2 Plus. To poprawiona wersja Garmin Venu 2 z kwietnia 2021 roku. Największe różnice związane są z zamontowanym w smartwatchu mikrofonem. Dzięki niemu, można korzystać z pomocy asystenta głosowego (Siri, Asystenta Google lub Bixby) bezpośrednio z nadgarstka. W ten sposób da się dyktować wiadomości, zadawać pytania czy sterować inteligentnymi urządzeniami w domu. Dodatkową funkcją jest możliwość wykonywania połączeń – nie ma to jak mówić do ręki ;)

Garmin Venu 2 Plus

Smartwatch Garmina jest mocno nakręcony na monitorowanie naszego zdrowia. Potrafi mierzyć tętno, ocenia jakość naszego snu, proponuje ćwiczenia oddechowe, sprawdza nasz wiek sprawnościowy, ma pulsoksymetr, monitor poziomu stresu, nawodnienia i zdrowia kobiet (przez obserwowanie cyklu menstruacyjnego czy ciąży).

Dorzucono do tego całą masę technologii, takich jak Health Snapschot (2-minutowy test zdrowotny, do udostępnienia lekarzowi) czy Body Battery, wskazujący użytkownikowi poziom rezerw energii organizmu.

Oczywiście wszystko to wraz z wbudowanym GPS-em, 25 aplikacjami sportowymi z bazą 1400 ćwiczeń przez Garmin Connect z 75 animacjami wskazującymi poprawne ich wykonanie czy adaptacyjnymi treningami Garmin Coach, umożliwiającymi przygotowanie się do… półmaratonu lub biegu na 5 km albo 10 km. Cała masa funkcji. Nie zapominamy też o Garmin Pay.

Wszystko to zamknięte w obudowie z okrągłą tarczą o średnicy 43 mm, bezelem i elementami ze stali nierdzewnej. Powiadomienia i inne komunikaty można odczytywać z ekranu AMOLED, chronionym przez szkło Corning Gorilla Glass 3 i zasilanym przez baterię zapewniającą działanie do 9 dni w trybie czuwania, a do 8 godzin przy włączonym GPS i muzyce ze Spotify, Amazon Music lub Deezera.

Smartwatch Venu 2 Plus jest oferowany w sugerowanej cenie detalicznej 449,99 euro i już można go znaleźć na garmin.com.

Garmin vivomove Sport

Następny zegarek Garmina jest hybrydą – nie ma wszystkich funkcji smartwatcha, ale zachowuje niektóre jego inteligentne zalety. W vivomove Sport znajdziemy też na przykład monitorowanie organizmu Body Battery, ale z GPS skorzystamy już tylko i wyłącznie w połączeniu ze smartfonem.

Klasyczna budowa spotyka się tu z nowoczesnością: gadżet wygląda jak tradycyjny zegarek, ale nim nie jest. Zyskał prawdziwe, tykające wskazówki oraz ukryty wyświetlacz, który pojawia się tylko wtedy, gdy jest potrzebny. Wystarczy dotknąć ekranu dotykowego, a wskazówki… automatycznie się przesuną.

Garmin vivomove Sport

vivomove Sport potrafi jednak zbierać dane o naszej aktywności: sprawdza oddech, saturację krwi, poziom stresu, monitoruje sen, cykl menstruacyjny czy ułatwi ćwiczenia oddechowe. Liczy kroki, spalone kalorie, zaproponuje ćwiczenia do jogi, pilatesu, cardio, bieżni, jazdy na rowerze i innych rodzajów aktywności. Bajka.

Dzięki hybrydowej konstrukcji można liczyć na 5 dni działania w trybie smartwatcha i do jednego dodatkowego dnia w trybie zegarka. Cena vivomove Sport to 179,99 euro.