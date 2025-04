Garmin Instinct 3 w taktycznej odsłonie. Co oferuje?

Garmin zaprezentował nową wersję swojego wytrzymałego zegarka Instinct 3. Edycja Tactical została przygotowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, dla których kluczowa jest nie tylko funkcjonalność, ale też ekstremalna odporność. Jest tu jeszcze jeden wyjątkowy element dotyczący jego baterii. O co dokładnie chodzi?

Garmin Instinct 3 Tactical Edition – jeszcze bardziej wytrzymały

Nowa wersja zegarka w edycji Tactical przynosi szereg usprawnień w stosunku do podstawowego modelu Garmin Instinct 3, który zadebiutował w styczniu 2025 roku. Przede wszystkim konstrukcja została dodatkowo wzmocniona. Nowy Instinct ma metalową ramkę wzmacniającą kopertę, co poprawia odporność na uszkodzenia mechaniczne. Obudowa wykonana z włókna wzmocnionego polimerem, odporność na wstrząsy zgodna z normą MIL-STD 810 i wodoszczelność do 100 metrów potwierdzają, że to sprzęt gotowy do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Garmin wprowadził także kilka zmian funkcjonalnych. Wersja Tactical oferuje nową aktywność „rucking”, umożliwiającą wprowadzenie wagi przenoszonego plecaka do śledzenia realnego obciążenia podczas marszu czy biegu. W zegarku pojawiła się również nowa latarka LED o zmiennej intensywności, wyposażona w tryb zielonego światła, który pozwala zachować naturalne widzenie w nocy, oraz tryb stroboskopowy, mogący sygnalizować pozycję użytkownika.

Specjalne funkcje taktyczne obejmują również tryb Stealth Mode, wyłączający komunikację bezprzewodową i ukrywający dane lokalizacji, tryb Jumpmaster dla skoczków spadochronowych oraz funkcję Kill Switch, która pozwala w razie potrzeby błyskawicznie usunąć wszystkie dane użytkownika z zegarka.

Model dostępny jest w dwóch rozmiarach: 45 mm i 50 mm. W codziennym użytkowaniu Garmin Instinct 3 Tactical oferuje także funkcje znane z wersji podstawowej: monitorowanie tętna, poziomu stresu, saturacji, snu oraz zmienności rytmu serca. Wspiera wielopasmowy GPS z technologią SatIQ, a nawigację ułatwiają także wbudowany kompas, barometr i wysokościomierz.

Garmin Instinct 3 Tactical Edition (źródło: Gramin)

Najważniejsze zmiany względem „zwyczajnego” Instinct 3

Pod względem podstawowych parametrów Instinct 3 Tactical bazuje na modelu Instinct 3, ale zmiany wprowadzone w edycji specjalnej są zauważalne. Wersja Tactical przede wszystkim bardziej podkreśla wytrzymałość i gotowość do pracy w ekstremalnych warunkach. W porównaniu do standardowego Instinct 3, nowa edycja zyskała nie tylko dodatkowe funkcje taktyczne, ale także praktyczne ulepszenia, takie jak mocniejsza konstrukcja koperty.

Różnicę widać również w zakresie pracy na baterii. Wersja AMOLED oferuje do 24 dni działania na jednym ładowaniu, podczas gdy wariant MIP z ładowaniem solarnym może osiągnąć nieograniczony czas pracy przy sprzyjających warunkach oświetleniowych. Nowa generacja soczewek solarnych jest bardziej wydajna – w porównaniu do Instincta 2 Solar, model Instinct 3 Tactical z panelem 50 mm zapewnia ponad pięć razy dłuższą pracę w trybie GPS przy ładowaniu słonecznym.

Nowy Instinct 3 Tactical Edition będzie dostępny od 30 kwietnia 2025 roku. Wersja z ekranem AMOLED została wyceniona na 599,99 dolarów (~2255 złotych), natomiast cena modeli solarnych startuje od 499,99 dolarów (~1880 złotych).