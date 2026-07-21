Garmin pokazał opaskę bez ekranu. Wydaje się fajna, ale jej cena już nie

Opaski i smartwatche potrafią doskonale sprawdzać się w roli urządzeń do monitorowania zdrowia, kondycji i aktywności. Mają jednak ten minus, że to kolejny ekran, który walczy o naszą uwagę. Naprzeciw temu problemowi wychodzą opaski bez wyświetlaczy, których na rynku jest już całkiem sporo. Swoje trzy grosze (a właściwie cztery) postanowił dorzucić Garmin. Oto Cirqa.

Garmin Cirqa to nowa opaska bez ekranu

Garmin Cirqa to opaska do monitorowania zdrowia i aktywności, której charakterystyczną cechą jest brak wyświetlacza. Dzięki temu nie będzie rozpraszać użytkownika, a do tego jest dyskretna i lekka (waży niewiele ponad 20 gramów). Można ją nosić na nadgarstku albo też na ramieniu. Producent przygotował cztery wersje kolorystyczne: szarą, jasnofioletową, granatową i czarną.

Wśród atutów swojej opaski Garmin wymienia także długi czas pracy. Moim zdaniem jednak 10 dni w przypadku urządzenia bez ekranu nie jest szczególnie wybitnym wynikiem i (gdybym w ogóle był zainteresowany tego typu sprzętem) oczekiwałbym w tym temacie czegoś więcej.

Garmin Cirqa (fot. Garmin)

Jeśli chodzi o funkcjonalność, to opaska na bieżąco monitoruje tętno, natlenienie krwi, temperaturę skóry, poziom energii i stresu, czas i jakość snu wraz ze zmiennością rytmu serca, liczbę kroków i spalonych kalorii oraz wyniki w ponad 80 trybach treningowych. Nie ma wbudowanego modułu GPS, ale pozwala połączyć się z wbudowanym w telefon.

Ile kosztuje opaska Garmin Cirqa? Cena w Polsce jest wysoka

Sklepowa premiera opaski została zaplanowana na 24 lipca 2026 roku. Cenę jednak poznaliśmy już dzisiaj – wynosi 859 złotych. Jest więc naprawdę drogo, ale w przypadku Garmina chyba nikogo to nie dziwi.

Garmin Cirqa (fot. Garmin)

Za te same pieniądze jesteśmy w stanie kupić pełnoprawny i wszechstronny smartwatch, który zaoferuje nawet dłuższy czas działania. Jedyne co, to nie będzie tak dyskretny jak Cirqa, no i może bardziej rozpraszać. Sprawdź, co oferują najlepsze smartwatche do 1000 złotych.

Niezaprzeczalnym plusem w kontekście ceny jest natomiast to, że do korzystania z pełnej funkcjonalności opaski nie trzeba opłacać żadnej subskrypcji – płacisz raz i korzystasz do woli. Wszystkie dane automatycznie trafiają zaś do (dobrze zaprojektowanej) aplikacji Garmin Connect.