Jeśli kupisz ten smartfon, to Samsung nie każe Ci płacić za Galaxy AI

Samsung nie ukrywał, że funkcje zapewniane przez Galaxy AI w przyszłości będą dostępne tylko dla użytkowników, którzy wykupią subskrypcję (ponieważ takiego modelu należy się spodziewać). Posiadacze tych smartfonów nie zostaną jednak zmuszeni do płacenia za opcje, wykorzystujące sztuczną inteligencję – dostaną je „w pakiecie” bez dodatkowych opłat.

Galaxy AI za darmo dla właścicieli wybranych smartfonów Samsunga

Galaxy AI zostało wdrożone po raz pierwszy w smartfonach z serii Galaxy S24 i przyczyniło się do ich rynkowego sukcesu. W kolejnych flagowcach Koreańczycy dodawali nowe funkcje do Galaxy AI. Aktualnie nie trzeba za nie płacić, ale Samsung oficjalnie informuje, że będą one „świadczone bez opłat co najmniej do końca 2025 roku”.

Wciąż nie wiadomo, jak firma z Korei Południowej zamierza to rozwiązać, lecz raczej wątpliwe, aby wszystkie funkcje Galaxy AI wymagały wykupienia abonamentu. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że tylko wybrane opcje staną się dostępne jedynie dla płacących. Ewentualnie niektóre będą dostępne za darmo w ograniczonym zakresie, tj. z limitem możliwych użyć.

Właściciele nowych, składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip FE (lub Galaxy Z Flip 7 FE) nie będą jednak musieli zaprzątać sobie tym głowy, ponieważ (według nieoficjalnych doniesień) mają otrzymać gwarancję bezpłatnego dostępu do funkcji Galaxy AI na zawsze. Oprócz tego Koreańczycy podobno dorzucą do tego półroczną subskrypcję Gemini Advanced z 2 TB w chmurze w prezencie.

Rendery smartfonów Samsung Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7

Jako że premiera nowych składanych smartfonów producenta z Korei Południowej coraz bliżej, w sieci regularnie publikowane są kolejne doniesienia na ich temat. Zdążyły się też już pojawić rendery dwóch modeli.

Samsung Galaxy Z Flip 7 pochwali się przede wszystkim znacznie większym wyświetlaczem niż Samsung Galaxy Z Flip 6 – nawet około 4-calowym. Ponadto ma być wyraźnie smuklejszy od swojego poprzednika, który po rozłożeniu ma 6,9 mm. Mimo to pojemność akumulator pozostanie niezmieniona – znów będzie to 4000 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip 7 (źródło: Android Headlines)

We wnętrzu tego modelu znajdą się też procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy o taktowaniu do 4,47 GHz, 12 GB RAM i od 256 do 512 GB pamięci wbudowanej oraz podwójny aparat 50 + 12 Mpix na zewnętrznej stronie stronie klapki.

Samsung Galaxy Z Fold 7 również ma cechować się niespotykaną wcześniej w tej serii smukłością, a do tego mniejszą wagą niż Samsung Galaxy Z Fold 6 (215 vs 239 gramów). Zaoferuje on też większe ekrany niż poprzednik – 6,5-calowy na zewnątrz i 8,2-calowy w środku. Co dość zaskakujące, najnowszy model nie będzie miał podekranowego aparatu wewnątrz.

Samsung Galaxy Z Fold 7 (źródło: Android Headlines)

Model ten ma być dostępny w trzech konfiguracjach (256, 512 GB, 1 TB) i trzech wersjach kolorystycznych (czarnej, niebieskiej i srebrnej), aczkolwiek wariant 1 TB będzie sprzedawany tylko w dwóch kolorach – czarnym i niebieskim.

Kiedy premiera smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7?

Samsung nie zapowiedział jeszcze oficjalnie premiery nowych składaków, ale renomowany informator, Evan Blass, ujawnił, że najbliższe Galaxy Unpacked odbędzie się 9 lipca 2025 roku. Początek o godzinie 16:00 czasu polskiego.