Chiński producent przygotowuje do premiery nowy tablet Tablet Xiaomi Pad 7S Pro 12.5. Z ujawnionych przedpremierowo informacji wynika, że może on spełnić oczekiwania wielu użytkowników.

Tablet Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 zapowiada się rewelacyjnie

Na początku marca 2025 roku zadebiutował tablet Xiaomi Pad 7 wraz z modelem Xiaomi Pad 7 Pro (oba trafiły do sprzedaży w Polsce). Kilka tygodni później, w maju 2025 roku, zaprezentowany został tablet Xiaomi Pad 7 Ultra. Wkrótce do rodziny z „siódemką” w nazwie dołączy tablet Xiaomi Pad 7S Pro 12.5.

Będzie to kolejny sprzęt marki, wyposażony w autorski procesor Xiaomi Xring O1, który składa się z dziesięciu rdzeni (tutaj o taktowaniu do maksymalnie 3,4 GHz), podzielonych na cztery klastry, a także 16-rdzeniowego układu graficznego Immortalis-G925 i sześciordzeniowego NPU. Do tego SoC ma procesor obrazu 4. generacji, a do produkcji chipsetu wykorzystywany jest 3-nm proces litograficzny.

Dostarczaniem energii do działania zajmie się natomiast akumulator o pojemności 10610 mAh, który użytkownicy naładują przewodowo z mocą nawet 120 W, dzięki czemu 10 minut wystarczy, aby naładować baterię do 37%, a po 20 minutach wskaźnik naładowania wskaże już 67%. Dla porównania, Pad 7 i Pad 7 Pro mają ogniwa o pojemności 8850 mAh, które można ładować przewodowo z mocą odpowiednio 45 i 67 W. Tablet Xiaomi Pad 7 Ultra natomiast ma akumulator 12000 mAh, również obsługujący 120 W ładowanie.

Najważniejszym elementem w tablecie jest jednak ekran – ten w Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, jak wskazuje jego nazwa, ma cechować się przekątną 12,5 cala. Jego rozdzielczość wyniesie z kolei 3,2K, co przełoży się na 308 ppi. Ponadto ekran ma odświeżać obraz z częstotliwością do 144 Hz i osiągać jasność do 1000 nitów. Dla przypomnienia, tablety Xiaomi Pad 7 i Xiaomi Pad 7 Pro mają 11,2-calowy panel 3,2K 144 Hz, a Xiaomi Pad 7 Ultra 14-calowy 3200×2136 pikseli 120 Hz.

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 (źródło: Xiaomi)

Na przodzie, oprócz omówionego przed chwilą wyświetlacza, znajdzie się również aparat o rozdzielczości 32 Mpix. Na tyle natomiast producent zaplanował aparat z matrycą 50 Mpix. Ponadto we wnętrzu urządzenia wygospodarowano miejsce na cztery mikrofony.

Tablet Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 będzie ważył 576 gramów i cechował się grubością zaledwie 5,8 mm, podobnie jak Samsung Galaxy S25 Egde, którego test akumulatora znajdziecie już na Tabletowo.pl.

Kiedy zadebiutuje tablet Xiaomi Pad 7S Pro 12.5?

Chociaż producent zapowiedział, że tablet Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 trafi na rynek, to nie zdradził jeszcze daty jego premiery.