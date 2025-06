Kupujesz Samsunga i odbierasz zwrot lub smartwatch (lista modeli)

Samsung wystartował z najnowszą promocją na wybrane smartfony. W ramach akcji klienci, którzy zdecydują się na zakup Galaxy A36, mogą otrzymać zwrot pieniędzy w wysokości 400 złotych. Wybierając natomiast Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 lub Galaxy S25 Edge można zdobyć smartwatch Galaxy Watch 6 Classic. Jak skorzystać z tych promocji?

Świetna oferta na Samsunga Galaxy A36. Kup smartfon i odzyskaj 400 złotych

Aby otrzymać 400-złotowy zwrot na kartę do płatności mobilnych w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę należy zakupić smartfon Samsung Galaxy A36 5G w dniach od 9 do 22 czerwca 2025 roku u wybranych partnerów handlowych.

Do 29 czerwca 2025 roku konieczne jest aktywowanie urządzenia na terenie Polski oraz zaakceptowanie warunków EULA. Ponadto uczestnik musi zainstalować aplikację Samsung Members i przejść do baneru z promocją, a także wypełnić formularz do 6 lipca 2025 roku. Po pozytywnej weryfikacji konsument w ciągu 14 dni roboczych i zawarciu umowy o Kartę otrzyma 400 złotych zwrotu.

Promocja ze zwrotem za zakup Samsung Galaxy A36 5G (źródło: Samsung)

Aktualnie Samsung Galaxy A36 kosztuje 1599 złotych. Biorąc pod uwagę wspomniany zwrot, wynoszący 400 złotych, promocja ta wygląda naprawdę dobrze.

Kupujesz smartfon Samsunga, dostajesz smartwatch do kompletu

Z kolei decydując się na zakup dużo droższych modeli, takich jak Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 lub Galaxy S25 Edge, można otrzymać zegarek Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47 mm (czarny lub srebrny) lub Galaxy Watch 6 Classic 43 mm (czarny).

Samsung Galaxy Z Flip 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl) Samsung Galaxy Z Fold 6 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl) Samsung Galaxy S25 Edge (źródło: Samsung)

Aby skorzystać z akcji promocyjnej należy kupić jeden ze smartfonów u wybranych partnerów handlowych w dniach od 9 do 22 czerwca 2025 roku. Podobnie jak wyżej – do 29 czerwca br. konieczne jest aktywowanie urządzenia na terenie naszego kraju oraz zaakceptowanie warunków EULA. W aplikacji Samsung Members należy stuknąć w baner z promocją i wypełnić formularz do 6 lipca 2025 roku.

Modele objęte promocją (źródło: Samsung)

Po pozytywnej weryfikacji w ciągu 30 dni otrzymasz na podany w formularzu zgłoszeniowym adres wybrany smartwatch Galaxy Watch 6 Classic wraz z dedykowanym dla kupionego smartfona etui. Samsung zaznacza, że pula darmowych zegarków jest ograniczona do 715 sztuk.

Jeśli pula wyczerpie się producent poinformuje o zaistniałym fakcie na stronie promocji.