Konkurent Thermomixa znowu w dobrej promocji

Szukasz taniej alternatywy dla Thermomixa? Lidl znowu zrobił promocję na swojego inteligentnego robota kuchennego MC Smart, potocznie nazywanego Lidlomixem. Zaoszczędzisz też na akcesoriach.

Nowa promocja na tanią alternatywę dla Thermomixa

Właśnie wystartowała najnowsza promocja na popularnego robota kuchennego z Lidla, nazywanego potocznie Lidlomixem. Jak zapewne się domyślacie – nie jest to Thermomix, jednak jego funkcjonalność jest dość podobna. Monsieur Cuisine Smart z Wi-Fi (MC Smart) to maszyna o mocy 1200 W, która trafiła do sklepów w kolejnej, stylowej odsłonie. Tym razem do listy kolorów dołącza elegancki, nowoczesny matowy antracyt.

Monsieur Cuisine Smart z Wi-Fi (MC Smart) w kolorze matowy antracyt i białym (źródło: Lidl)

Ten wszechstronny termorobot oferuje 15 zaawansowanych funkcji, a wśród nich gotowanie na parze, ubijanie, zagniatanie, fermentowanie, smażenie czy ważenie. Użytkownik za pomocą 8-calowego, dotykowego ekranu może swobodnie wybierać automatyczne tryby, samodzielnie ustawiać prędkość i kierunek obrotów noży, temperaturę i czas, a także zapoznawać się z darmowymi przepisami. W zestawie z robotem klient otrzymuje noże, nasadkę do ubijania, 4,5-litrową misę, wkład do gotowania (np. ryżu), nasadkę do gotowania na parze, a także pokrywkę i szpatułkę.

Sugerowana cena Monsieur Cuisine Smart z Wi-Fi (MC Smart) to 2499 złotych, jednak często można kupić go w dobrej promocji. Tym razem sieć handlowa pozwala Wam zaoszczędzić 700 złotych. Wystarczy, że aktywujecie specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus. Co istotne – promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym. Oferta obejmuje najnowszy, antracytowy model oraz wersję białą.

Kupon w Lidl Plus do sklepu stacjonarnego po lewej i online po prawej (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Akcesoria do Lidlomixa 40% taniej

Dzięki najnowszej promocji w sklepie online możecie też zaoszczędzić na akcesoriach do termorobota MC Smart. Poniżej podane ceny artykułów są cenami wyjściowymi (po aktywowaniu kuponu ich cena zostanie zredukowana o 40% w koszyku).

Kupon na akcesoria na Lidlomixa w Lidl Plus do sklepu internetowego (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Aby skorzystać z promocji, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus, a następnie kliknąć w przycisk „Zamów teraz”. Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do strony z produktami objętymi promocją. Znajdziecie tam:

wyciskarkę do cytrusów (49,99 złotych),

nóż miksujący (119 złotych),

zatyczkę (29,99 złotych),

akcesoria: wylewkę, szpatułkę obrotową, zestaw dwóch szpatułek (17,99 złotych),

misę (549 złotych),

przystawkę do krojenia warzyw (169 złotych),

zestaw trzech podstawek na noże (39,99 złotych),

wylewkę lub łopatkę obrotową (17,99 złotych),

akcesoria: reduktor, wkład do gotowania na parze (29,99 złotych),

misę do robota MC Connect (499 złotych),

osłonę noża (29,99 złotych),

szczotkę do mycia (9,99 złotych).

Promocje obowiązują do 15 czerwca 2025 roku.