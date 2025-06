Sztuczna inteligencja z Polski pomoże walczyć z rakiem

Specjaliści z Polski stworzyli system oparty na sztucznej inteligencji. Jego głównym zadaniem jest ułatwienie i przyspieszenie pracy radiologów w diagnostyce groźnej choroby.

AI wspomaga radiologów w analizie obrazów MRI

Sztuczna inteligencja to nie tylko generatory tekstu, grafik czy filmów. To również potężne narzędzie, które może przyspieszyć i ułatwić pracę lekarzy, szczególnie na etapie diagnozowania chorób. Polscy specjaliści z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytut Badawczego (OPI PIB) wykorzystali AI do stworzenia platformy AI4AR. Jej podstawowym zadaniem jest wspomaganie radiologa w procesie diagnostyki raka prostaty.

Obecnie rak prostaty jest skutecznie wykrywany przede wszystkim dzięki diagnostyce obrazowej, a szczególnie tej, przeprowadzonej w rezonansie magnetycznym. W Polsce wynik badania MRI jest opisywany przez lekarza radiologa. Jednakże częste niedobory kadrowe powodują, że czas analizy przeprowadzonego badania wydłuża się, co z kolei może wiązać się z zaostrzeniem choroby. Sztuczna inteligencja z Polski może wspomóc radiologów i skrócić czas stawiania prawidłowej diagnozy.

Technologia z Polski – sztuczna inteligencja pomaga w wykrywaniu raka prostaty

Głównym celem opracowanej przez OPI PIB technologii jest przeprowadzenie segmentacji stref gruczołu krokowego na obrazach MRI i wykrycie podejrzanych obszarów, które mogą być zaatakowane przez nowotwór. Ponadto modele sztucznej inteligencji od razu obliczają objętość prostaty oraz gęstość PSA, czyli podstawowe parametry wykorzystywane podczas diagnozowania raka.

AI4AR nie jest metodą na zastąpienie radiologa, a jedynie narzędziem do wspomagania i przyspieszenia jego pracy. Podstawą działania sztucznej inteligencji są zbiory danych referencyjnych. Po otrzymaniu wyników lekarz może zapoznać się więc nie tylko z obrazami MRI, ale też raportem opracowanym przez AI, zgodnym ze standardem PI-RADS 2.1. Dzięki temu specjalista jest wspierany na każdym etapie analizy badania.

Jak zaznaczył Rafał Jóźwiak – kierownik Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej w OPI PIB – sztuczna inteligencja nie zastąpi lekarzy, lecz będzie stanowić skuteczne wsparcie w ich pracy. Dzięki niej będą mieli więcej czasu, aby skupić się na tym, co jest najważniejsze: lepszej opiece nad pacjentem.

AI4AR (źródło: OPI PIB)

Platforma AI4AR została już przetestowana w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH), gdzie zdobyła pozytywne opinie. Oficjalna prezentacja narzędzia odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji „Information Technology in Biomedicine” w dniach od 23 do 25 czerwca 2025 roku w Zabrzu.