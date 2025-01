Nie wiesz, co zjeść? AI w Pyszne.pl pomoże Ci w wyborze

W najbliższych tygodniach stali bywalcy Pyszne.pl mogą poczuć się nieco zaskoczeni. Wszystko za sprawą odmienionej aplikacji na urządzenia mobilne, wprowadzającej wiele zmian w zakresie wygody czy intuicyjności. Nie zabrakło także szczypty AI.

Wiele z nowych rozwiązań powinno spodobać się zarówno klientom jak i restauratorom. Weźmy przykładowo na tapet taką kwestię jak zdjęcia. Zastosowanie grafik o wyższej rozdzielczości ułatwi wybór niezdecydowanym, a lokale stosujące promocje docenią nowy system ich ekspozycji połączonym z dynamiczną karuzelą. Ci, którzy będą w stanie wykorzystać dobrze nowe narzędzie, mogą liczyć na większy zasięg oferty i szansę na nową, stałą klientelę.

Ci, którzy wierzą, że sztuczna inteligencja pomoże nam wkrótce w każdej sytuacji w życiu, z pewnością nie będą mogli się doczekać inteligentnego asystenta zakupowego w Pyszne.pl. AI będzie zapamiętywało preferencje użytkowników i w zależności od tego, czy wolimy pizzę od sushi, podpowie, co powinniśmy zamówić. Platforma przewiduje także poprawę geolokalizacji – może to pomóc w czasie realizacji zamówień czy sugerowaniu, jakie lokale oferują dowóz pod wpisany adres.

Aplikacja jest powoli wdrażana od 20 stycznia 2025 roku. Platforma przewiduje, że pełen proces powinien potrwać ponad 3 tygodnie. Na tym jednak nowości firmy na ten rok się nie kończą. Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl przewiduje, że w niedalekiej przyszłości serwis będzie zajmował się nie tylko dostawą jedzenia:

Dążymy do tego, by użytkownicy mogli równie łatwo zamawiać przez Pyszne.pl zakupy spożywcze, kwiaty czy nawet elektronikę. Chcemy być tam, gdzie nas potrzebują nasi klienci, tak by maksymalnie ułatwiać im codzienne zakupy

Arkadiusz Krupicz w informacji prasowej