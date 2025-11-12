Facebook usuwa przycisk „Lubię to”. Tam go już nie klikniesz

Meta podjęła poważną decyzję w sprawie przycisków „Lubię to” i „Komentuj”. Opcja polubienia oraz skomentowania zniknie na zawsze z wielu miejsc. Właściciel Facebooka twierdzi, że elementy te należą do wcześniejszej ery.

Facebookowy przycisk „Lubię to” zniknie z wielu miejsc

Jeśli mówimy o przycisku „Lubię to”, od razu mamy w głowie portal społecznościowy Facebook. Okazuje się, że po 15 latach od udostępnienia tego popularnego przycisku Meta ma zamiar go wycofać. Oczywiście nie zniknie on z samego portalu, ale ze wszystkich stron zewnętrznych, gdzie użyto go jako wtyczki do polubienia danej strony. Ta sama sytuacja czeka wtyczkę „Komentuj”.

Oficjalne wycofanie obu wtyczek nastąpi 10 lutego 2026 roku. Meta twierdzi, że firma chce skupić się teraz na rozwoju narzędzi i funkcji, które przyniosą największą wartość programistom i firmom. W komunikacie podkreślono też, że ta zmiana odzwierciedla nasze zaangażowanie w utrzymanie nowoczesnej i wydajnej platformy, a wycofywane wtyczki odzwierciedlają wcześniejszą erę tworzenia stron internetowych.

Zakończenie pewnej ery to trochę mało powiedziane. Wtyczki „Lubię to” i „Komentuj” były narzędziem służącym do promowania danych witryn i zwiększania ruchu w oparciu o sieć społecznościową Facebooka. Jest jednak druga strona medalu.

W 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że osoby umieszczające przycisk „Lubię to” Facebooka na stronach firm trzecich stają się współadministratorem danych osobowych i muszą spełnić obowiązek informacyjny. W praktyce oznacza to, że ulokowanie przycisku w serwisie może pozwalać m.in. na optymalizację reklam i gromadzenie danych przez Metę w celach komercyjnych.

Przycisk Facebooka „Lubię to” na stronie – co zrobić, gdy zostanie wycofany?

Co ważne, jeśli zarządzasz jakąś stroną internetową lub jesteś deweloperem – w teorii nie musisz nic zmieniać, bo Meta twierdzi, iż zrobi to za Ciebie. Zamiast przycisku „Lubię to” lub „Komentuj”, w witrynie pojawi się niewidoczny piksel 0x0. Nie powinny więc wyskakiwać komunikaty o błędach czy zakłócenia w działaniu strony internetowej.

Meta podkreśla, że administrator strony internetowej może też po prostu usunąć kod wtyczki, dzięki czemu interfejs danej witryny będzie bardziej przejrzysty. Nie jest to jednak konieczne ani priorytetowe. Jeśli chcesz wprowadzić edycję w swoich przyciskach, możesz to zrobić do 10 lutego 2026 roku.

Na koniec warto przypomnieć, że administratorzy grup na Facebooku otrzymali nowe możliwości. Trwa również wielkie sprzątanie Facebooka ze spamu, bo Facebook od dłuższego czasu przypomina ściek. Jednocześnie trzeba podkreślić, że niedawno okazało się, iż oszukańcze reklamy na Facebooku stały się dla Mety wyjątkowo dochodowe.