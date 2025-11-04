Administratorzy grup na Facebooku zyskują nowe uprawnienia. Co to dla Ciebie oznacza?

Właściciel serwisu społecznościowego Facebook ogłosił, że administratorzy grup na tym portalu zyskają nowe uprawnienia. Zmiany zostaną wprowadzone z poszanowaniem prywatności użytkowników.

Administratorzy grup na Facebooku z nowymi uprawnieniami – będą mogli zmienić widoczność grupy

Podczas zakładania grup na Facebooku można wybrać, czy będzie ona publiczna, prywatna czy ukryta (wcześniej tajna). Od teraz administratorzy zyskują możliwość zmiany typu grupy z prywatnej na publiczną, co zdaniem Mety otwiera nowe możliwości rozwoju i połączenia. Równocześnie jednak zadbano o ochronę prywatności użytkowników.

Administratorzy mogą zmienić typ grupy bezpośrednio w ustawieniach grupy na Facebooku. Meta apeluje do zarządców, aby wcześniej zastanowili się, czy będzie to korzystne oraz poprosili o opinię innych administratorów i moderatorów (jeżeli takowi są), a także samych członków grupy.

Po zmianie widoczności grupy w ustawieniach grupy – z prywatnej na publiczną – wszyscy pozostali administratorzy otrzymają powiadomienie o rychłej zmianie. Typ grupy nie zostanie bowiem zmieniony od razu, a dopiero po 3 dniach. W tym czasie administrator może cofnąć zlecenie zmiany widoczności. Jeśli tego nie zrobi, po trzech dniach stanie się ona publiczna.

W każdej chwili administrator może zmienić typ grupy z publicznej na prywatną, co pociągnie za sobą konieczność akceptacji każdego nowego członka. Członkowie będą mogli zobaczyć pełną zawartość, w tym tą, którą opublikowano przed zmianą widoczności grupy z prywatnej na publiczną, a także listę członków.

Co się stanie z wcześniejszą aktywnością po zmianie typu grupy z prywatnej na publiczną?

Prywatny status grupy zachęca do dzielenia się informacjami i opiniami, które nie powinny być publiczne dostępne lub których autorzy z jakiegoś powodu nie chcą, aby takie były. Meta ma to na uwadze, dlatego po zmianie typu grupy z prywatnej na publiczną wcześniej udostępniona i opublikowana zawartość, w tym posty, komentarze i reakcje, pozostanie widoczna wyłącznie dla osób, które były członkami grupy przed zmianą jej widoczności.

Wszyscy członkowie zostaną też poinformowani o tym fakcie, a do tego przed opublikowaniem pierwszego posta lub komentarza otrzymają przypomnienie, że zmieniono widoczność grupy. To istotne, ponieważ zawartość publicznej grupy jest dostępna dla wszystkich, również dla niezalogowanych osób.

Po zmianie typu grupy z prywatnej na publiczną lista członków pozostanie natomiast widoczna wyłącznie dla administratorów i moderatorów.