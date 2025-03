Facebook wraca do korzeni. Meta robi krok do tyłu

Wygląda na to, że Facebook przypomniał sobie, czym miał być. W efekcie zamierza zrobić teraz parę kroków do tyłu. A pierwszy z nich stawia już teraz, przywracając priorytet znajomym.

Meta przywraca Facebooka znajomym – najwyższy czas

Na naszych facebookowych tablicach coraz trudniej znaleźć treści pochodzące od naszych znajomych. Raz, że ci ostatni coraz rzadziej publikują rzeczy, dwa – toczą nierówną walkę o pozycję z reklamodawcami, fanpage’ami i innymi promowanymi materiałami. Próba poradzenia sobie z tym pierwszym mogłaby przypominać chęć eliminacji ubóstwa za pomocą ustawy, ale naprawa tego drugiego jest już jak najbardziej wykonalna.

I właśnie to Facebook zamierza zrobić. W jaki sposób? Wprowadzając nową zakładkę na tablicy, poświęconą właśnie treściom pochodzącym od znajomych. W tym miejscu będą pojawiać się wyłącznie takie wpisy – nie będzie żadnych innych, w tym promowanych. A dostać do niej będzie można się bez najmniejszego problemu. Wystarczy, że w Ustawieniach użytkownik przypnie sobie tę kartę do zakładek, a następnie odpowiedni przycisk pojawi się u góry tablicy.

Ta sama karta pozwoli też szukać nowych znajomych, akceptować zaproszenia, inicjować konwersacje na Messengerze czy też sprawdzać, komu można tego dnia życzyć Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

Projekt wielofazowy z ambitnym celem

Nie wiem, co takiego skomplikowanego jest w tej funkcji, że nie może od razu zostać udostępniona globalnie, ale w pierwszej fazie trafiła wyłącznie do użytkowników w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. To, kiedy pojawi się w kolejnych krajach, pozostaje póki co tajemnicą.

Wiemy jednak – bo Facebook mówi o tym wprost – że to tylko pierwsza z wielu nowości i zmian, mających przywrócić bardziej społecznościowy charakter temu portalowi. O kolejnych usłyszeć mamy jeszcze przed końcem tego roku.

We wpisie towarzyszącym tej zapowiedzi przedstawiciele Facebooka przyznają, że ewolucja serwisu, wymuszona zmieniającymi się potrzebami, doprowadziła do tego, że magia znajomych zanikła. Nowa strategia pomóc ma w jej przywróceniu. Cóż, to może być całkiem niezły pomysł.