Nikt nie będzie zazdrościł Facebookowi tej wygranej

Nie zawsze wygrana oznacza powody do radości. Imperium Marka Zuckerberga, zrzeszające Facebooka i Instagrama, z pewnością nie będzie świętować przyznanego tytułu.

Poznaliśmy najgorszą firmę roku

Meta, dawniej Facebook Inc., może chwalić się ogromną bazą klientów, którzy codziennie korzystają z usług firmy. Dobrze wygląda to w oczach inwestorów i pod względem podsumowań przychodów, ale dla większości osób nie ma to znaczenia. Co więcej, wielu klientów raczej nie poleca produktów tej korporacji. Niektórzy wręcz twierdzą, że korzystają z nich tylko dlatego, że nie mają innego wyboru, aby utrzymywać kontakt ze znajomymi.

Cóż, najwidoczniej miliony użytkowników i ogromne przychody nie zrobiły wrażenia w ankiecie przeprowadzonej przez Yahoo! Finanse. Serwis, znany głównie z dostarczania informacji finansowych, związanych m.in. z giełdą, ponownie wskazał najlepszą i najgorszą firmę. Pierwszy tytuł w tym roku zdobył Microsoft. Natomiast drugi, z pewnością nie będący powodem do dumy, „wywalczył” konglomerat Meta.

Warto tutaj zaznaczyć, że Meta Platforms zostało wskazane jako najgorsza firma roku przez odbiorców Yahoo! Finanse, którzy często są użytkownikami różnych usług – Facebooka, Instagrama czy WhatsAppa. Mają oni więc styczność z tymi produktami i mogą często wyrazić dokładną opinię.

Dlaczego właśnie Meta?

Należy mieć na uwadze, że użytkownicy nie lubią Facebooka z naprawdę wielu powodów, co potwierdziła ankieta Yahoo! Finanse. Z pewnością nie mamy do czynienia z kozłem ofiarnym, któremu oberwało się za grzechy całej branży IT. Wokół Meta Platforms pojawia się bowiem wiele kontrowersyjnych tematów.

Wśród najczęściej wymienianych skarg należy wymienić cenzurę, która podobno ma być skierowana głównie w środowiska prawicowe i konserwatywne. W przypadku Facebooka pojawiło się nawet określenie „policji wolnościowej”, która blokuje prawo do wyrażania własnej opinii. Z drugiej strony, niektórzy obwiniają Facebooka za wzrost skrajnie prawicowego ekstremizmu i podważanie demokracji na całym świecie.

Całej platformie zarzuca się również brak odpowiednio skutecznej walki z dezinformacją czy negatywny wpływ na dzieci i młodzież (np. na ich zdrowie psychiczne). Niewykluczone, że niektórzy respondenci kierowali się jeszcze niską jakością produktów, szczególnie mobilnych aplikacji.

Warto wspomnieć, że nie brakuje głosów, że Meta ma szansę na odkupienie. Według użytkowników korporacja musiałaby wreszcie podjąć kroki, które faktycznie wpłyną na działalność firmy i rozwiążą najważniejsze problemy.