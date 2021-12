Zostałeś zablokowany na Facebooku? Nowe narzędzie może okazać się pomocne

Otrzymać bana na Facebooku jest łatwiej niż mogłoby się wydawać. Na szczęście, imperium Marka Zuckerberga pracuje nad rozwiązaniem, które w teorii ma ułatwić odzyskanie dostępu do konta, zarówno tego prywatnego, jak i firmowego.

Reklama

Lepsza pomoc po zablokowaniu konta

Konglomerat technologiczny Meta, zrzeszający m.in. Facebooka czy Instagrama, dość często ogłasza rozwiązania, które w teorii mają przeciwdziałać nadużyciom i podnieść jakość całej platformy. Prowadzone prace i wprowadzane funkcje należy uznać za krok w dobrym kierunku.

Nie zawsze jednak ograniczenia nakładane na użytkownika są słuszne. W związku z tym, że liczba zgłoszeń jest ogromna, to spora część z nich obsługiwana jest przez autorskie algorytmy. Niestety, nie zawsze wykazują się one oczekiwaną skutecznością. Oznacza to, że użytkownik może zostać zablokowany po napisaniu komentarzy lub wstawieniu zdjęć, które zostały źle rozpoznane.

Reklama

Najwidoczniej, firma zdaje sobie z tego sprawę. W celu ułatwienia odzyskania dostępu do konta, które mogło zostać niesłusznie zablokowane, serwis społecznościowy ogłosił wprowadzenie czatu na żywo dla poszkodowanych osób.

Nowa funkcja ma pomóc w kontakcie z pomocą techniczną Facebooka i ewentualnie w wyjaśnieniu powodów zablokowania konta. Oczywiście rozmowa nie zawsze musi zakończyć się sukcesem dla użytkownika. Niewykluczone, że ban został nałożony zgodnie z regulaminem, którego „poszkodowana” osoba nie przeczytała lub źle zrozumiała.

Obecnie prowadzone są testy dla anglojęzycznej, zamkniętej grupy użytkowników. Możliwe, że jeśli zakończą się sukcesem, to rozwiązanie zostanie wprowadzone na szerszą skalę. Trudno jednak stwierdzić, kiedy może to nastąpić.

Dodatkowe narzędzia dla twórców

Facebook zapowiedział ponadto wprowadzenie nowych narzędzi do moderowania komentarzy. W założeniach mają one umożliwić twórcom filtrowanie obraźliwych odpowiedzi na ich posty.

Co więcej, osoby prowadzące strony na serwisie społecznościowym otrzymali opcję blokowania komentarzy na podstawie określonych słów kluczowych, a także możliwość automatycznego ukrywania komentarzy mogących zawierać określone linki czy zdjęcia.

Przedstawione zmiany mają nie tylko podnieść ogólną jakość serwisu społecznościowego, ale również zapewnić użytkownikom wygodny zestaw narzędzi, pozwalających łatwiej walczyć z niepożądanymi treściami. Miejmy nadzieję, że faktycznie ogłoszone funkcje przełożą się na poprawę Facebooka.