Tworzysz treści na Snapchacie lub TikToku? Ta nowość to coś w sam raz dla Ciebie

Snap, właściciel platformy społecznościowej Snapchat oraz producent okularów Spectacles, udostępnił właśnie nową aplikację. Story Studio to edytor wideo stworzony specjalnie dla twórców, którzy udostępniają treści nagrane w pionie. Co oferuje i jak z niego skorzystać?

Story Studio to narzędzie dla Snapchatowiczów i TikTokerów

Nowy edytor filmów jest narzędziem dla tych, którzy tworzą treści w pionie. Snap, jako pionier eksploracji tego formatu, ma spore doświadczenie w kwestii nagrywania i obróbki nagrań w wersji przystosowanej do smartfonów. Nie dziwi więc, że firma postanowiła wykonać kolejny krok w kierunku jego dalszego rozpowszechniania i udoskonalania.

fot. Snap

Aplikacja, według zapewnień, jest „tworzona razem z kreatorami treści” i ma oferować zaawansowane narzędzia, z których skorzystają osoby aktywnie udostępniające multimedia w Snapchat Spotlight lub na TikToku. Snap zapewnia, że pierwsza z wymienionych platform dynamicznie się rozwija – w ciągu niewiele ponad roku od jej uruchomienia, firma wypłaciła dwunastu tysiącom twórców ponad 250 milionów dolarów.

Story studio daje użytkownikom możliwości edycji podobne do edytora filmów zaimplementowanego w aplikacji TikToka. Dostępne są tu m.in. soczewki AR, funkcja dodawania tekstu, czy też możliwość wstawiania popularnych dźwięków i piosenek w tle. Ponadto, aplikacja oferuje możliwość przycinania materiałów z dokładnością co do klatki oraz tworzenie świetnie wyglądających, płynnych przejść pomiędzy scenami.

Filmiki stworzone w Story Studio można łatwo udostępnić na swojej relacji na Snapchacie lub w sekcji Spotlight. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać aplikację do montażu treści na potrzeby innych serwisów, takich jak TikTok. Materiały nie są oznaczone żadnym znakiem wodnym, w przeciwieństwie do treści stworzonych za pomocą konkurencyjnej aplikacji.

Jak skorzystać z aplikacji Story Studio?

Na ten moment, Snap udostępnił wyłącznie wczesną wersję poglądową Story Studio. Jest ona dostępna wyłącznie w App Store w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Jeśli chcecie ją wypróbować już teraz, musicie zmienić region swojego App Store na jeden z wymienionych powyżej krajów. Nie jest wiadome, kiedy aplikacja pojawi się w innych krajach, w tym w Polsce.

Według informacji udostępnionych przez producenta, do jej zainstalowania wymagany jest iOS 14.7 lub nowszy zainstalowany na iPhonie z procesorem A12 Bionic lub nowszym. Oznacza to, że z nowego edytora wideo nie skorzystają posiadacze iPhone’a X lub starszych. Na ten moment obejść się smakiem muszą również posiadacze smartfonów z Androidem.

fot. Snap

Do korzystania z aplikacji wymagane jest konto na Snapchacie, do którego należy się zalogować przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji. Więcej szczegółów na temat korzystania z aplikacji Story Studio można znaleźć na dedykowanej stronie pomocy, gdzie większość jej funkcji została szczegółowo opisana.