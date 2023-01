W końcu! Każdy może przetestować natywną aplikację WhatsApp na Macu

Wszyscy użytkownicy komputerów firmy Apple, którzy z niecierpliwością czekali na natywną aplikacje WhatsApp na swoje urządzenia, w końcu mogą ją pobrać. Warto zauważyć, że to dopiero Beta. Osoby korzystające z Windowsa mogą cieszyć się samodzielną apką już od jakiegoś czasu.

Natywny WhatsApp na Windows działa od miesięcy

WhatsApp jest dostępny na komputerach z systemem Windows od wielu lat, jednak trudno nazwać go pełnoprawną, samodzielną aplikacją. Aby wysłać, odebrać lub synchronizować wiadomości, program wymaga stałego połączenia z telefonem.

WhatsApp na Windows (źródło: Microsoft Store)

Sytuacja zmieniła się w sierpniu zeszłego roku. Natywna aplikacja na komputery z Windows wprowadziła wiele ułatwień dla użytkowników. Według dewelopera, program działa bardziej niezawodnie i szybciej niż jego poprzednie odsłony. Ponadto wygląd WhatsAppa na komputerach został poprawiony i dostosowany do systemu Windows.

Najważniejsze dla użytkowników było bez wątpienia to, że aplikacja na system Windows nie wymagała już stałego połączenia smartfona z komputerem, aby program poprawnie działał. Niektórzy użytkownicy mieli dostęp do tej funkcji już w marcu w ramach testowej wersji programu. Jednak natywna aplikacja komunikatora wyszła z fazy beta kilka miesięcy temu i jest dostępna do pobrania dla każdego za pomocą Microsoft Store.

Użytkownicy Maców też się doczekali

Natywnej aplikacji WhatsApp na swoje urządzenia doczekali się teraz również użytkownicy Maców. Chociaż program jest ciągle w fazie testowej, to jednak każdy może sprawdzić jego działanie. Serwis webtainfo informuje, że WhatsApp można już bez problemu pobrać na Maca.

aplikacja WhatsApp na Macu (źródło: wabetainfo)

Nowa aplikacja została zoptymalizowana pod kątem sprzętu Mac i zbudowana z wykorzystaniem Mac Catalyst, co oznacza, że powinna być szybsza i bardziej wydajna niż obecna wersja bazująca na zestawie urządzeń Electron.

Użytkownicy mogą również spodziewać się nowego interfejsu z panelami, które umożliwią łatwe przełączanie między rozmowami, połączeniami, zarchiwizowanymi i oznaczonymi gwiazdkami wiadomościami, a jednocześnie umożliwią łatwe przeglądanie kontaktów.

Mac Catalyst firmy Apple został zaprojektowany, aby umożliwić programistom przenoszenie aplikacji iOS na system macOS lub tworzenie tylko jednej wersji, która może działać na obu platformach. Ponieważ nowa aplikacja została zbudowana na Mac Catalyst, daje to nadzieję, że w przyszłości pojawi się również wersja apki na iPady.