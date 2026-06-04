Facebook, Instagram i Messenger z nowymi ustawieniami. Cenzura, którą docenisz

Meta ogłosiła globalne wdrożenie nowych ustawień na Facebooku, Instagramie i Messengerze. Zmiany dotyczą kont nastolatków.

Nowe ustawienia treści dla nastolatków na Facebooku, Instagramie i Messengerze

Nowe, domyślne ustawienia Facebooka, które przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 18 lat, mają na celu ukrywanie treści nieodpowiednich dla tej grupy wiekowej. Dotyczy to strony głównej, czyli tzw. Feed, a także Reelsów oraz nakładane są ograniczenia związane z możliwościami interakcji nastolatków z profilami, stronami, grupami i wydarzeniami, które głównie publikują nieodpowiednie treści.

W przypadku Messengera domyślnie ustawienie „13+” ogranicza nastolatkom możliwość przeglądania linków prowadzących do nieodpowiednich treści na Facebooku. Do tego dochodzą ograniczenia obejmujące czatowanie z kontami, które zostały uznane za publikujące głównie nieodpowiednie treści.

Należy dodać, że jeszcze w tym roku, na obu wymienionych platformach i Instagramie, pojawi się ustawienie pozwalające mocniej ograniczyć treści. Chodzi o rozwiązanie, które wcześniej w wybranych regionach zadebiutowało na Instagramie. Zapewnia ono bardziej rygorystyczne ustawienia, z których mogą skorzystać rodzice.

źródło: Meta

Jednocześnie Meta zachęca rodziców z całego świata do oceniania treści na Facebooku i Instagramie oraz dzielenia się opiniami na temat tego, czy są one odpowiednie dla nastolatków. Takie działania powinny pomóc w dostosowaniu algorytmów pod młodszych użytkowników serwisów społecznościowych.

Nowe rozwiązania Mety mają przynosić oczekiwane rezultaty

Meta, powołując się na zewnętrzną ocenę, chwali się, że:

konta nastolatków na Instagramie z domyślnym ustawieniem „13+” wyświetlały o 68% mniej treści dla dorosłych niż w przypadku podobnych kont dla nastolatków oferowanych na konkurencyjnych platformach,

konta nastolatków na Instagramie, które były objęte bardziej rygorystyczną polityką, miały zapewnioną dodatkową warstwę ochrony, wyświetlając o 96% mniej treści dla dorosłych niż w przypadku kont dla nastolatków dostępnych u konkurencji,

w przypadku kont nastolatków na Instagramie można było zobaczyć treści dla dorosłych, ale były one mniej intensywne niż treści dla dorosłych widoczne na konkurencyjnych platformach,

Instagram częściej niż konkurencja blokował wyszukiwane frazy, które były skierowane dla dorosłych.

Pozostaje trzymać kciuki, że także w przypadku polskich nastolatków nowe ustawienia wykażą równie dużą skuteczność na Facebooku, Instagramie i Messengerze. Dzięki temu wymienione serwisy powinny stać się lepszymi miejscami dla młodszych użytkowników.