Facebook, Instagram i Messenger z nowymi ustawieniami. Cenzura, którą docenisz

Meta ogłosiła globalne wdrożenie nowych ustawień na Facebooku, Instagramie i Messengerze. Zmiany dotyczą kont nastolatków.
Nowe ustawienia treści dla nastolatków na Facebooku, Instagramie i Messengerze
Nowe, domyślne ustawienia Facebooka, które przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 18 lat, mają na celu ukrywanie treści nieodpowiednich dla tej grupy wiekowej. Dotyczy to strony głównej, czyli tzw. Feed, a także Reelsów oraz nakładane są ograniczenia związane z możliwościami interakcji nastolatków z profilami, stronami, grupami i wydarzeniami, które głównie publikują nieodpowiednie treści.
W przypadku Messengera domyślnie ustawienie „13+” ogranicza nastolatkom możliwość przeglądania linków prowadzących do nieodpowiednich treści na Facebooku. Do tego dochodzą ograniczenia obejmujące czatowanie z kontami, które zostały uznane za publikujące głównie nieodpowiednie treści.
Należy dodać, że jeszcze w tym roku, na obu wymienionych platformach i Instagramie, pojawi się ustawienie pozwalające mocniej ograniczyć treści. Chodzi o rozwiązanie, które wcześniej w wybranych regionach zadebiutowało na Instagramie. Zapewnia ono bardziej rygorystyczne ustawienia, z których mogą skorzystać rodzice.
Jednocześnie Meta zachęca rodziców z całego świata do oceniania treści na Facebooku i Instagramie oraz dzielenia się opiniami na temat tego, czy są one odpowiednie dla nastolatków. Takie działania powinny pomóc w dostosowaniu algorytmów pod młodszych użytkowników serwisów społecznościowych.
Nowe rozwiązania Mety mają przynosić oczekiwane rezultaty
Meta, powołując się na zewnętrzną ocenę, chwali się, że:
- konta nastolatków na Instagramie z domyślnym ustawieniem „13+” wyświetlały o 68% mniej treści dla dorosłych niż w przypadku podobnych kont dla nastolatków oferowanych na konkurencyjnych platformach,
- konta nastolatków na Instagramie, które były objęte bardziej rygorystyczną polityką, miały zapewnioną dodatkową warstwę ochrony, wyświetlając o 96% mniej treści dla dorosłych niż w przypadku kont dla nastolatków dostępnych u konkurencji,
- w przypadku kont nastolatków na Instagramie można było zobaczyć treści dla dorosłych, ale były one mniej intensywne niż treści dla dorosłych widoczne na konkurencyjnych platformach,
- Instagram częściej niż konkurencja blokował wyszukiwane frazy, które były skierowane dla dorosłych.
Pozostaje trzymać kciuki, że także w przypadku polskich nastolatków nowe ustawienia wykażą równie dużą skuteczność na Facebooku, Instagramie i Messengerze. Dzięki temu wymienione serwisy powinny stać się lepszymi miejscami dla młodszych użytkowników.