Facebook niedawno zachęcał, a już zamyka drzwi. Ta funkcja wkrótce zniknie

Omawiana funkcja zapewnia użytkownikom Facebooka więcej swobody i przydatne możliwości. Jej cykl życia okazał się jednak dość krótki.

Dodatkowe profile na Facebooku zadebiutowały trzy lata temu

Jesienią 2023 roku Facebook wprowadził funkcję dodatkowego profilu. Warto podkreślić, że pozwala ona na stworzenie innych profili osobistych przypisanych do konta użytkownika, bez konieczności sięgania po chociażby profil firmowy.

W dniu debiutu Facebook zachęcał do korzystania z nowości i wymieniał jej zalety. Mogliśmy dowiedzieć się, że rozwiązanie pozwala w prosty sposób oddzielić życie prywatne od zawodowego albo też umożliwia korzystanie z jednego profilu do kontaktu ze znajomymi, a z drugiego do uczestniczenia w różnych społecznościach na portalu. Użytkownik w ten sposób zyskuje większą swobodę i nie martwi się, że ktoś zobaczy coś, czego nie powinien.

Trzeba przyznać, że funkcja dla wielu osób może być naprawdę przydatna. Przykładowo można ją wykorzystać do prowadzenia dyskusji we „wstydliwych” grupach na Facebooku czy kontaktu z określoną grupą znajomych. Niestety, wkrótce zostanie ona wycofana.

Wycofanie dodatkowych profili na Facebooku

Facebook ogłosił, że dodatkowe profile zostaną trwale usunięte po 14 grudnia 2026 roku. Oczywiście zmiana nie ma wpływu na główny profil, czyli ten pierwszy utworzony po zarejestrowaniu się na Facebooku. Ponadto nie można już teraz tworzyć dodatkowych profili.

Firma podkreśla, że użytkownicy mogą wyeksportować informacje profilowe. W przypadku, gdy taki profil zarządza grupą, można zdecydować się na przeniesienie uprawnień do profilu głównego. Facebook pozwala także na dodanie kontaktów z dodatkowego profilu do profilu głównego – można dodać znajomych, ponownie dołączyć do grup lub zaobserwować konkretne strony.

Jak wyeksportować dane z dodatkowego profilu na Facebooku?

Funkcja będzie dostępna do 14 grudnia 2026 roku. Po tym terminie dodatkowy profil i zawarte w nim informacje zostaną trwale usunięte.

W celu wyeksportowania dodatkowych informacji profilowych należy:

Przełączyć na dodatkowy profil, z którego chcemy wyeksportować informacje. Przejść do Ustawień i prywatności i wybrać pozycję Ustawienia. W sekcji Twoje informacje i uprawnienia, kliknąć na Wyeksportuj swoje informacje. Wybrać Wyeksportuj dane, następnie wskazać dodatkowy profil i potwierdzić, czy chcemy wyeksportować do urządzenia lub wyeksportować do usługi zewnętrznej. Wybrać informacje, które chcemy wyeksportować, a następnie kliknąć na opcję Wyeksportuj dane.

Warto jeszcze wiedzieć, że przygotowanie eksportu może zająć trochę czasu. W związku z tym, Facebook zaleca możliwie szybkie skorzystanie z funkcji, najlepiej bez czekania na 14 grudnia 2026 roku.

Wypada odnotować, że także w kwestii zarządzania grupą na Facebooku zalecane jest sprawne podjęcie działań. Otóż jeśli nie zrobimy tego przed 14 grudnia 2026 roku, to grupa zostanie wstrzymana do czasu dodania administratora.