Facebook zadba o szczególną grupę użytkowników

Meta ogłosiła zestaw nowości dla WhatsAppa, Messengera, a także Facebooka. Firma postanowiła rówież pomóc osobom starszym.

Facebook, Messenger i WhatsApp z nowościami skupionymi na bezpieczeństwie

Z jednej strony Meta często informuje o nowych rozwiązaniach, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa – niedawno mogliśmy dowiedzieć, się, że Facebook chce lepiej chronić dzieci, a Instagram ma zabrać się za AI. Z drugiej jednak, łatwo jest trafić na treści, które są scamem, a także nie brakuje innych oszustw i fałszywych kont.

Podejrzewam, że skala oszustw i prób przeprowadzenia cyberprzestępstw jest ogromna, ale mimo wszystko mechanizmy, stosowane przez firmę Zuckerberga, wymagają poprawek. Tymczasem Meta pochwaliła się, że od początku roku wykryto i zablokowano blisko 8 mln kont na Facebooku i Instagramie, które były powiązane z grupami przestępczymi. Celem tych kont było szukanie potencjalnych ofiar na całym świecie, wykorzystując komunikatory, aplikacje randkowe, media społecznościowe oraz inne aplikacje.

Co więcej, ogłoszono nowe rozwiązania mające w założeniach podnieść poziom bezpieczeństwa. W aplikacji WhatsApp pojawi się ostrzeżenie, gdy użytkownik spróbuje udostępnić swój ekran nieznanemu kontaktowi w trakcie rozmowy wideo.

źródło: Meta

Ponadto prowadzone są testy bardziej zaawansowanego wykrywania oszustw na Messengerze. W sytuacji, gdy nowy kontakt wyśle potencjalnie niebezpieczną wiadomość, użytkownik otrzyma powiadomienie z opcją przekazania wiadomości do analizy AI pod kątem oszustw. W następnym kroku, gdy pojawi się podejrzenie oszustwa, będzie można zgłosić i zablokować autora wiadomości.

źródło: Meta

Firma przypomniała, że użytkownicy mają możliwość skonfigurowania kluczy dostępu na Facebooku, Messengerze i WhatsAppie. Rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie logowanie się za pomocą odcisku palca, twarzy czy kodu PIN, bez konieczności wprowadzania klasycznego hasła za każdym razem.

źródło: Meta

Facebook chce pomóc osobom starszym

Meta poinformowała o podjętych działaniach edukacyjnych, w których szczególny nacisk został położony na osoby starsze. Po pierwsze, opracowano listę najpowszechniejszych metod oszustw, w których za cel brani są starsi użytkownicy internetu. Po drugie, stworzono listę wskazówek dla osób starszych.

Szkoda tylko, że te wskazówki są w języku angielskim i nie są odpowiednio dostosowane do polskiego seniora. Ponadto dobrym pomysłem byłoby wyświetlanie ich bezpośrednio w serwisach społecznościowych i aplikacjach, co niestety też nie jest praktykowane.

Mimo wszystko, wypada wymienić te wskazówki:

Zachowaj ostrożność w przypadku niechcianych wiadomości lub połączeń. Nigdy nie udostępniaj danych osobowych ani finansowych, takich jak numer ubezpieczenia społecznego czy numery kont, w odpowiedziach na nieoczekiwane połączenia, e-maile lub SMS-y. Legalne firmy i agencje rządowe nie proszą o te informacje bez powodu.

Zatrzymaj się na chwilę i porozmawiaj z osobami, którym ufasz. Oszuści często tworzą fałszywe poczucie pilności lub paniki. Jeśli ktoś naciska na szybkie działanie lub zachowanie tajemnicy, to należy to traktować jako sygnał ostrzegawczy. Zatrzymaj się na chwilę i porozmawiaj z kimś, komu ufasz, zanim zareagujesz.

Korzystaj z oficjalnych kanałów obsługi klienta. Jeśli potrzebujesz pomocy, zawsze dzwoń na oficjalną infolinię firmy lub odwiedź jej stronę internetową, aby znaleźć dane kontaktowe. Nie klikaj w linki w e-mailach ani SMS-ach i unikaj publikowania skarg na forach publicznych – oszuści szukają takich okazji.

Meta nie zapomniała o polskich seniorach. Dowiedzieliśmy się, że w ramach lokalnych działań w październiku zorganizowano spotkanie dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy SGH na temat tego, jak rozpoznawać oszustwa i zachowywać bezpieczeństwo w sieci. Dodatkowo do współpracy zaproszono Mądrą Babcię, która prowadzi internetową telewizję Silver TV skierowaną dla osób 50+. Zapis ze spotkania ma być opublikowany na jej kanałach.