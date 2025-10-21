To jeden z najlepszych głośników Bluetooth. Powraca w nowej wersji

Teufel Boomster 4 to nowa odsłona jednego z najlepszych głośników Bluetooth na rynku. Producent zachował w nim to, co się sprawdziło, a równocześnie tu i tam dokonał poprawek.

Teufel Boomster 4, czyli ceniony głośnik Bluetooth stał się jeszcze lepszy

Teufel Boomster 4 to najnowszy głośnik bezprzewodowy z rodziny, która w ostatnich latach zyskała niemałe grono zadowolonych użytkowników. Seria ta jest jedną z najczęściej polecanych i najlepiej się sprzedających.

Do potężnego i dynamicznego brzmienia, z którego słyną Boomstery, czwarta odsłona dodaje nieprzeciętnie długi czas pracy, dochodzący aż do 23 godzin (poprzednik wytrzymywał o 5 godzin krócej).

Teufel Boomster 4 (fot. Teufel)

Niezmiennie mamy tu do czynienia ze złożonym z pięciu przetworników systemem 2.1 i technologią Dynamore, oferującą szeroką scenę dźwiękową i przekonujące efekty przestrzenne. Producent chwali się wysoką szczegółowością oraz naturalnym brzmieniem instrumentów. Bonusem jest 32-stopniowa regulacja głośności (zastępująca dotychczasową, 16-stopniową).

Całość działa w oparciu o technologię Bluetooth z kodekami AAC i aptX HD. Można liczyć na odtwarzanie muzyki w bardzo wysokiej jakości ze wszystkich popularnych serwisów streamingowych. Poza tym do dyspozycji użytkowników oddano też wbudowane radio FM (RDS) i DAB+.

Wszystko to zamknięte zostało w stylowej, a zarazem solidnej obudowie, cechującej się wodoodpornością w klasie IPX5. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, szara oraz miętowozielona.

Teufel Boomster 4 (fot. Teufel)

Ile kosztuje Teufel Boomster 4? I dlaczego warto go kupić właśnie teraz?

Głośnik Teufel Boomster 4 jest już dostępny w sprzedaży – za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Jego regularna cena wynosi 1549 złotych, ale na start możemy liczyć na rabat w wysokości 16%, co oznacza, że urządzenie kosztuje tylko 1299 złotych.

Do tego trzeba doliczyć 64 złote za wysyłkę, ale jeśli zdecydujesz się na zakup do 22 października 2025 roku i skorzystasz z kodu VKF-TWZ, obniżysz ten koszt o połowę.

I jest coś jeszcze, o czym warto wspomnieć. Głośnik możesz testować przez 8 tygodni i – jeśli okaże się, że nie spełnia Twoich oczekiwań – możesz go (bezpłatnie) odesłać i odzyskać wydane pieniądze.