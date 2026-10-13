TVN i Netflix łączą siły. Obejrzysz kinowe i telewizyjne hity stacji

Umowa zawarta pomiędzy Netflixem a TVN to świetna wiadomość dla fanów produkcji stacji. Pojawią się hity sprzed lat i nie tylko.

Produkcje TVN zawitają na Netflixa

Jeśli jesteś miłośnikiem lub miłośniczką produkcji TVN, to z pewnością zainteresuje Cię informacja, że na Netflixa trafi prawie 450 godzin różnych treści. Będą to głównie starsze tytuły, ale widzowie będą mogli też obejrzeć odcinki nowego serialu.

Dla fanów dawnych hitów przygotowano m.in. filmy z serii Listy do M., a także seriale Magda M., Lekarze, Diagnoza, Pułapka, Prawo Agaty i Przepis na życie. Nie zabraknie programów – Usterka, Nauka jazdy, Miłość od kuchni, Na twoim miejscu, Polowanie na ogród, Anatomia piękna i Megatransporty.

Natomiast nowe odcinki serialu Młode gliny będą udostępniane na platformie tuż po ich premierze na antenie TVN. Raczej nie będzie to najlepiej oceniany serial dostępny na Netflixie, bowiem w serwisie Filmweb może pochwalić się oceną zaledwie 4,2 na 10 możliwych punktów.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Kiedy produkcje TVN pojawią się na Netflixie?

Drugi sezon Młodych glin już jest dostępny do oglądania. Z kolei wszystkie tytuły będzie można zobaczyć na platformie od 28 października. Oczywiście w ramach opłacanej subskrypcji. Nie będzie wymagane dokupywanie jakiekolwiek specjalnego pakietu, aby zobaczyć produkcje TVN.

Należy również odnotować, że wymienione tytuły – filmy, seriale i programy – niezmiennie można obejrzeć na platformach Player i HBO Max. Nowa oferta jest więc skierowana głównie dla tych, którzy opłacają już Netflixa i dostępność produkcji TVN na platformie jest dla nich wygodniejszą i bardziej opłacalną formą oglądania.

Oczywiście to nie pierwszy raz, gdy produkcje stworzone przez stacje telewizyjne działające w Polsce są wprowadzane na Netflixa. Widzowie mogą obejrzeć przykładowo serial Ranczo znany z TVP.

Wypada przypomnieć, że ciekawych informacji dla polskich użytkowników Netflixa w ostatnim czasie było więcej. We wrześniu dowiedzieliśmy się, że nowa aplikacja Netflix zawitała do Polski. Ponadto niedawno Amy Reinhard, prezes ds. reklam w Netflixie, zapowiedziała, że plan z reklamami trafi do Polski 1 marca 2027 roku. Będzie więc taniej, ale trzeba będzie pogodzić się z koniecznością oglądania reklam – przed rozpoczęciem seansu, a także w trakcie jego trwania.