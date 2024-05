Zdecydowana większość smartfonów nie wyróżnia się na rynku, ale zdarzają się wyjątki. Infinix Note 40 5G to bowiem model, który oferuje wyjątkowo szeroki wachlarz możliwości w aspekcie ładowania akumulatora.

Infinix Note 40 5G to smartfon, który można ładować, jak się komu podoba

Zazwyczaj obszarowi akumulatora i ładowania nie poświęca się dużo uwagi, bo w większości przypadków nie ma się nad czym rozwodzić. W przypadku Note 40 5G jest jednak inaczej. Zacznijmy od tego, że urządzenie wyposażono w akumulator o pojemności 5000 mAh oraz autorski chip Infinix Cheetah X1, który jest odpowiedzialny za zarządzanie ładowaniem.

A tutaj jest czym zarządzać. Akumulator można ładować maksymalnie z mocą 33 W – wówczas ładowanie do 50% potrwa 26 minut (tryb Hyper). Dostępne są jednak też dwa inne tryby ładowania – Smart (do 50% w 31 minut) i Low-Temp. W tym ostatnim temperatura jest niższa o 10℃ niż w trybie Hyper. Na tym jednak nie koniec, ponieważ Infinix Note 40 5G obsługuje również ładowanie indukcyjne o mocy 15 W (Wireless MagCharge; po założeniu specjalnego etui można dodatkowo doczepić magnetycznie powerbank o pojemności 3000 mAh) oraz zwrotne (indukcyjne i poprzez OTG).

Ponadto urządzenie wspiera technologia Bypass Charging 2.0 – po podłączeniu ładowarki energia jest kierowana bezpośrednio do podzespołów, na przykład podczas grania lub oglądania wideo, dzięki czemu smartfon nie nagrzewa się nadmiernie (producent podaje, że wówczas temperatura jest niższa o 4,5℃).

źródło: producent

Co jeszcze oferuje Infinix Note 40 5G?

Choć producent poświęcił dużo uwagi obszarowi zasilania, nie potraktował po macoszemu również pozostałych elementów wyposażenia tego modelu. Otrzymał on również 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2436×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 60 i 120 Hz oraz wąskimi ramkami, bo deklarowany screen-to-body ratio wynosi aż 93,60%.

Ponadto wyświetlacz obsługuje 1,07 mld kolorów i paletę DCI-P3, cechuje się współczynnikiem kontrastu 10000000:1, osiąga jasność do nawet 1300 nitów i zapewnia ściemnianie PWM z częstotliwością 2160 Hz. W jego górnej części umieszczono 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.2. Na tyle jest zaś 108 Mpix aparat z f/1.75 i optyczną stabilizacją obrazu, który zapewnia 3x bezstratny zoom matrycowy. Obok niego umieszczono dwa 2 Mpix oraz pierścień LED.

Co ciekawe, służy on nie tylko jako dioda doświetlająca i latarka – może też mienić się na różne kolory, w zależności od sytuacji. Aktywuje się na przykład podczas ładowania, odtwarzania muzyki czy w momencie pojawienia się powiadomienia. Producent nazywa to „Active Halo”.

źródło: producent

Oprócz tego na pokładzie Infinix Note 40 5G znajdują się procesor MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) z modemem 5G, 12 GB RAM LPDRR4X, 512 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2, głośniki stereo z dźwiękiem JBL, moduł NFC, emiter podczerwieni, ekranowy czytnik linii papilarnych, silnik wibracyjny osi X, dual SIM i port USB-C. Całość ma też certyfikat IP53.

Cena, dostępność Infinix Note 40 5G

Urządzenie zadebiutowało na Filipinach, gdzie będzie sprzedawane za 13999 peso (równowartość około 950 złotych). Nie wiemy aktualnie, czy trafi w przyszłości do Polski, podobnie jak modele Infinix Note 40 i Note 40 Pro, które pojawiły się w Polsce miesiąc temu.