Photoshop Lightroom ze sztuczną inteligencją. Szybko usunie niechciane elementy ze zdjęć

Adobe dodaje nowe funkcje, oparte o sztuczną inteligencję, do oprogramowania Photoshop Lightroom, służącego do edycji zdjęć. Użytkownicy będą mogli w prosty sposób usuwać niechciane elementy ze zdjęć. Co jeszcze nowego?

Sztuczna inteligencja od Adobe

Firma Adobe od dłuższego czasu prowadzi prace związane ze sztuczną inteligencją. Jedną z wiodących propozycji znamy jako Firefly, gdzie generatywne opcje pozwalały m.in. na rozszerzenie granic wybranego przez użytkownika obrazu i automatyczne wypełnienie braków powstałych na zdjęciu.

Teraz marka ogłosiła nową funkcję, która ma zostać wdrożona do oprogramowania Photoshop Lightroom, służącego do wygodnej edycji zdjęć. Generative Remove umożliwi usuwanie niepotrzebnych, niepasujących do danej grafiki obiektów i wypełnienie miejsca po nich wygenerowanymi elementami. Jak twierdzi producent, wystarczy jedno kliknięcie i kilka sekund, aby zdjęcie zostało ulepszone, nie tracąc przy tym na wysokiej jakości.

Z nowej funkcji w Photoshop Lightroom może skorzystać już milion użytkowników w ramach wczesnego dostępu. Opcja obsługiwana jest za pomocą Firefly Image 1 Model. Póki co nie została udostępniona w Polsce.

Więcej nowości w Photoshop Lightroom

Adobe ulepsza też funkcję AI Lens Blur – jej zadaniem jest dodanie efektu rozmycia do tła danego zdjęcia. Sztuczna inteligencja wyznacza pierwszy plan grafiki oraz tło. Użytkownik ma możliwość ingerencji w rozmycie tła za pomocą wstępnych ustawień adaptacyjnych. Adobe dało do wyboru tryb Subtelny, Mocny, Okrągły, Bąbelkowy, Geometryczny, Pierścieniowy lub Wirowy. Po podjęciu decyzji co do odpowiedniego trybu artysta może użyć suwaka, aby dostosować stopień rozmycia tła. Twórca może też ingerować w kształt punktów świetlnych czy dodawać obszary z efektem bokeh.

Producent oprogramowania Photoshop Lightroom pochwalił się też m.in. zmianami w synchronizacji w chmurze, płynniejszą nawigacją w narzędziu Develop czy rozszerzoną obsługą tetheringu, dedykowaną dla posiadaczy cyfrowych aparatów marki Sony.

Adobe upraszcza też możliwość przenoszenia zdjęć z chmury do pamięci lokalnej w urządzeniu użytkownika, a także usprawnia funkcję krzywej tonalnej – za pomocą wygodnego i intuicyjnego wykresu możliwe będzie dostosowanie jasności oraz kontrastu wideo.