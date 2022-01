Nowy smartwatch i słuchawki Xiaomi debiutują w Polsce wraz z promocją na start

Xiaomi wprowadziło dziś na polski rynek dwa nowe produkty: smartwatch Redmi Watch 2 Lite i słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) Redmi Buds 3 Lite. Oba urządzenia będą dostępne w niższych cenach na start.

Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 Lite i słuchawki Redmi Buds 3 Lite w Polsce wraz z promocją na start

Recenzja Redmi Watch 2 Lite pojawiła się na Tabletowo już pod koniec listopada 2021 roku, jednak smartwatch oficjalnie zadebiutował w Polsce dopiero dzisiaj. Jeśli jesteście nim zainteresowani, koniecznie przed zakupem zapoznajcie się z jego recenzją.

Tym bardziej, że cena smartwatcha jest bardzo zachęcająca – regularną ustalono na 339 złotych, ale od 27 stycznia do 3 lutego 2022 roku będzie go można kupić za 299 złotych. Może się wydawać, że 40 złotych to niewiele, ale to prawie 10% regularnej ceny.

Smartwatch ma wymiary 41,2×35,3×10,7 mm i waży 35 gramów (wraz z paskiem z TPU). Oferuje on kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 1,55 cala i rozdzielczości 320×360 pikseli oraz akumulator o pojemności 262 mAh, który powinien zapewnić do 10 dni pracy w scenariuszu „typowego użytkowania” lub do 5 dni, jeśli będzie mocno eksploatowany, bądź 14 godzin korzystania z trybów sportowych ze śledzeniem pozycji.

Zegarek oferuje również ponad 100 trybów sportowych, optyczny czujnik tętna, funkcję pomiaru SpO2, akcelerometr, żyroskop i kompas elektroniczny oraz obsługę systemów GNSS – GPS, Glonass, Galileo i BeiDou. Smartwatch komunikuje się z urządzeniami z Androidem 6.0 Marshmallow lub nowszym i iOS 10.0 albo nowszym z wykorzystaniem Bluetooth 5.0 (LE).

Właściciele tego smartwatcha będą mogli korzystać również m.in. z funkcji monitorowania snu, stałego pomiaru poziomu stresu, opcji odbycia treningu oddechowego, śledzenia cyklu menstruacyjnego u kobiet, aplikacji pogody, powiadomień o zbyt długiej bezczynności oraz o przychodzących połączeniach, SMS-ach i nowych zdarzeniach w aplikacjach, a także alarmu i minutnika.

Wraz ze smartwatchem producent wprowadził do Polski słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Redmi Buds 3 Lite. Ich regularna cena w Polsce została ustalona na 129 złotych, ale od 27 stycznia do 3 lutego będzie można je kupić za 99 złotych, czyli o ~25% taniej.

Według deklaracji producenta, słuchawki Buds 3 Lite zapewniają do 18 godzin pracy (pojedyncze ładowanie wystarczy na do 5 godzin użytkowania; reszta po doładowywaniu w dedykowanym etui z USB-C) oraz funkcję redukcji szumów podczas połączeń głosowych i tryb niskiego opóźnienia w trakcie rozgrywki.

Słuchawki łączą się z innym urządzeniem z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.2 (zasięg do 10 metrów). Ich konstrukcja jest chroniona przed pyłem i wodą zgodnie z kryteriami standardu IP54. Jedna słuchawka waży ~4,2 grama i ma 6-mm dynamiczny przetwornik.