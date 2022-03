Samsung Exynos 1280 będzie solidnym procesorem do średniopółkowych smartfonów

Samsung jest znaczącym producentem procesorów mobilnych, które trafiają w głównej mierze do jego autorskich urządzeń (aczkolwiek nie tylko). Koreańczycy tworzą przeróżne układy – od tańszych, aż po flagowe. Nadchodzący Exynos 1280 będzie propozycją do smartfonów z średniej półki, który zapewni wysoką wydajność, podobną do popularnych propozycji konkurencji.

Samsung Exynos 1280 – układ dla tańszych urządzeń o wysokiej wydajności

Nowoczesne procesory z niższej czy średniej półki nie odstają aż tak bardzo pod względem wydajności od flagowych czipów, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Dzięki temu kupując tańszy smartfon, mamy gwarancję, że będzie cechował się on dobrą albo chociaż zadowalającą wydajnością. Tak też ma być w przypadku nadchodzącego procesora Samsung Exynos 1280, który będzie stworzony z myślą o średniopółkowych urządzeniach – ma on trafić m.in. do Galaxy A33 5G.

Exynos 1280 będzie zbudowany z dwóch klastrów. Pierwszy obejmie dwa wydajne rdzenie ARM Cortex-A78 o taktowaniu zegara 2,4 GHz, natomiast drugi klaster – sześć energooszczędnych jednostek Cortex-A55, taktowanych częstotliwością 2 GHz. Procesor uzupełni czterordzeniowy układ graficzny ARM Mali-G68, taktowany zegarem 1000 MHz.

Procesor Samsung Exynos 1080 (źródło: Samsung)

Całość ma być wyprodukowana w 5-nm procesie litograficznym. Warto także wspomnieć, że na pokładzie czipu znajdzie się modem sieci 5G. Specyfikacja procesora Samsung Exynos 1280 jest zatem bardzo podobna do parametrów średniopółkowego Dimensity 900, z jedną małą różnicą – propozycja MediaTeka ma układ graficzny o nieco niższym taktowaniu.

Fakt podobnej specyfikacji technicznej może mieć bezpośrednie przełożenie na wydajność nadchodzącego mobilnego SoC Samsunga w praktyce, a ta w przypadku Dimensity 900 jest naprawdę zadowalającą. Co ciekawe, jest ona bardzo zbliżona do tej, którą zapewnia Qualcomm Snapdragon 778G, który trafia do lepszych średniaków, takich jak Galaxy A52s 5G.

Samsung Exynos 1280 najprawdopodobniej będzie mógł konkurować z wyżej wymienionymi mobilnymi platformami MediaTeka i Qualcomma. To oznacza, że Samsung Galaxy A33 5G będzie solidnym, tańszym średniopółkowym smartfonem o dobrej wydajności.

Przy okazji warto przypomnieć, że Galaxy A33 5G zadebiutuje już jutro, tj. 17 marca 2022 roku, wraz z Galaxy A53 5G, który również może mieć na pokładzie procesor Exynos 1280. Oficjalną specyfikację nowego układu poznamy zatem za mniej niż 24 godziny (konferencja Samsunga rozpocznie się o godzinie 15:00 czasu polskiego).