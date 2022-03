Samsung Galaxy Watch 5 będzie miał większą baterię niż Galaxy Watch 4

Jednym z największych problemów inteligentnych zegarków jest ich krótki czas pracy na jednym ładowaniu. Większość smartwatchy wymaga ładowania codziennie lub co dwa dni. Samsung może poczynić pierwszy krok w kierunku przełamania tej bariery.

Galaxy Watch 5 z większym akumulatorem

Wydawać by się mogło, że producenci mogą kwestię krótkiego czasu na jednym ładowaniu rozwiązać w bardzo prosty sposób – zwiększyć pojemność akumulatora, na przykład dwu- lub trzykrotnie. W praktyce nie jest to jednak takie proste.

Większa bateria to również zwiększone wymiary oraz waga samego urządzenia. W przypadku zegarków jest jeszcze trudniej – nikt przecież nie chce nosić na nadgarstku „cegły” tylko dlatego, że będzie ona działać tydzień na jednym ładowaniu.

Samsung ma zamiar powiększyć baterię w kolejnej generacji swoich zegarków, lecz będzie to dość subtelna zmiana. Galaxy Watch 5 najpewniej wykorzysta ogniwo o pojemności 276 mAh, czyli o nieco ponad 10% większej niż w przypadku dotychczasowego modelu. Samsung Galaxy Watch 4 z kopertą 40 mm ma bowiem na pokładzie akumulator o pojemności 247 mAh.

Bateria, która najpewniej pojawi się w Galaxy Watch 5 | źródło: SamMobile

Jak ta zmiana wpłynie na nowe zegarki?

Jak dużego wzrostu w czasie pracy na baterii możemy się spodziewać? Na ten moment ciężko to stwierdzić, gdyż sama pojemność akumulatora nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na długość pracy na jednym ładowaniu. Możliwe, że Samsung zastosuje w urządzeniu bardziej energooszczędny procesor i nie zwiększy rozdzielczości ani częstotliwości odświeżania ekranu. W takim wypadku wzrost powinien być zauważalny, choć bateria nadal nie będzie miała ogromnej pojemności.

Dopuszczalny jest również odwrotny scenariusz – Samsung, zamierzając zastosować nieco mocniejsze podzespoły w serii Galaxy Watch 5, pragnie wyrównać zwiększone zużycie energii poprzez powiększenie akumulatora. Jeśli tak się stanie, czas pracy na jednym ładowaniu powinien pozostać na podobnym poziomie, co obecnie. Będzie to oznaczało konieczność ładowania smartwatcha codziennie lub co drugi dzień.

Na ten moment nie mamy zbyt wielu informacji na temat specyfikacji nadchodzących zegarków Samsunga. Do tej pory w sieci pojawiły się wyłącznie wieści, że Galaxy Watch 5 będzie potrafił mierzyć temperaturę ciała, lecz wciąż nie wiemy nic o wyświetlaczach, procesorze i innych szczegółach specyfikacji.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (fot. Tabletowo)

Do premiery tych urządzeń pozostało jeszcze trochę czasu – najpewniej zadebiutują na rynku na przełomie lata i jesieni, a więc nowe dane na temat Galaxy Watch 5 powinny pojawić się na przestrzeni następnych miesięcy.