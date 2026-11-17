Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej (EPTC) coraz bliżej wdrożenia w Polsce. Rząd przyjął ważny projekt ustawy.

Polska zbliża się do wprowadzenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej

Celem przyjętej ustawy jest dostosowanie polskich przepisów do unijnego rozporządzenia eIDAS2.0. Dzięki temu zbliżamy się do wdrożenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, który pozwoli na wygodne korzystanie z usług publicznych i prywatnych w innych państwach UE.

Główną zaletą jest fakt, że Polacy nie będą musieli korzystać z odrębnych krajowych metod potwierdzania tożsamości. Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej zapewni bowiem:

potwierdzanie tożsamości w kontaktach z urzędami i przedsiębiorcami,

przechowywanie i okazywanie dokumentów elektronicznych,

potwierdzanie wieku, kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

korzystanie z usług publicznych i prywatnych w innych państwach UE,

podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

To wszystko ma być podobne z zasadami, które stara się promować Unia Europejska. Jednym z najważniejszych założeń jest ochrona prywatności. Przykładowo udostępniane będą wyłącznie informacje niezbędne do korzystania z konkretnej usługi. Może to być wiek, wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia zawodowe czy statusy potwierdzone przez właściwe instytucje – oczywiście pod warunkiem, że użytkownik wyrazi zgodę.

Ma także powstać rejestr stron zaufanych, czyli spis instytucji i firm uprawnionych do występowania o określone dane użytkowników portfela. Pozwoli to dodatkowo zwiększyć przejrzystość i ograniczyć ryzyko nieuprawnionego pozyskiwania danych.

Europejski portfel tożsamości cyfrowej zostanie zintegrowany z aplikacją mObywatel | źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

To tylko jeden z wielu kroków

Należy zaznaczyć, że przyjęcie projektu ustawy to tylko jeden z etapów całego procesu. Wdrożenie portfela to chociażby konieczność dostosowania usług i systemów administracji publicznej oraz przedsiębiorców do europejskich standardów.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki prowadzi już prace techniczne, które pozwolą na wprowadzenie EPTC. Niewykluczone, że uda się to zrobić sprawnie i bez problemów, bowiem Polska w cyfryzacji usług ma ogromne doświadczenie i możemy nawet być wzorem dla innych państw UE.



Wcześniej mogliśmy już przeczytać, że Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej w Polsce będzie częścią ekosystemu aplikacji mObywatel.