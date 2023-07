Smartfony z serii HONOR 90 lada chwila pojawią się w Polsce

Oficjalny, majowy powrót smartfonów marki HONOR do Polski zaczął się m.in. od zeszłorocznego modelu 70. Minęło niecałe półtora miesiąca, a my już możemy być pewni, że dwóch z trzech aktualnych przedstawicieli serii już niedługo trafi na półki sklepowe w Polsce.

Średniak doskonały?

HONOR w modelu 90 postawił na niemal flagową propozycję z dostępnych na rynku układów mobilnych. Smartfon otrzymał bowiem platformę mobilną Snapdragon 7 Gen 1. Choć producent póki co nie chwali się liczbą dostępnych konfiguracji, wiemy, że użytkownicy otrzymają do dyspozycji co najmniej 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane.

Model 90 to pierwszy na świecie smart z certyfikatem „flicker-free zero-risk dimming” (Źródło: HONOR)

Z przodu „dziewięćdziesiątka” również prezentuje wysoki poziom. Głośnikom stereo towarzyszy ekran OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+. Nie zabrakło tu wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz, sporej jasności maksymalnej – 1600 nitów czy obsługi HDR10 i 100% pokrycia palety barw DCI-P3. Fanom nowinek najbardziej powinna przypaść do gustu obecność technologii ściemniania obrazu UHF PWM z częstotliwością 3840 Hz.

Dla sporej części kupujących najważniejsze są jednak aparaty. Zestaw z tyłu otwiera główny sensor o rozdzielczości 200 Mpix z matrycą 1/1.4 cala. Towarzyszy mu 12 Mpix aparat ultraszerokokątny z funkcjami makro i 2 Mpix czujnik głębi. Do wykonania selfie posłuży natomiast przedni aparat 50 Mpix. Dodatkowo HONOR 90 oferuje wbudowany tryb portretowy, który z pomocą kilku kliknięć upiększy zdjęcia, oraz rozwiązania oparte o AI ułatwiające pracę vlogerom, w tym AI Vlog Assistant – dzięki niemu od utworzenia 15-sekundowego wideo autora dzieli tylko kilka kliknięć.

Długą pracę na baterii w HONORZE 90 ma zapewnić akumulator o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 66 W. Całość fabrycznie funkcjonuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MagicOS 7.1.

W tych kolorach wkrótce kupicie nowego HONORA w Polsce. (Źródło: HONOR)

HONOR 90 Lite – specyfikacja

Drugim urządzeniem, które spotkamy w polskiej ofercie chińskiego producenta, to model 90 z dopiskiem „Lite”, który celuje w mniej wymagającego odbiorcę. Świadczy o tym obecność układu mobilnego MediaTek Dimensity 6020 sparowanego z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Jeżeli czasami poczujecie, że ilość pamięci operacyjnej nie wystarcza, funkcja HONOR RAM Turbo „pożyczy” do 5 GB pamięci z przestrzeni dyskowej.

90 Lite to również skromniejszy ekran o takiej samej przekątnej jak w 90, jednak oparty na technologii LCD i maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz. W urządzeniu pracuje też mniejszy akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 22,5 W. W kwestii łączności możemy liczyć na Bluetooth 5.3, NFC, 5G oraz dual SIM.

Model 90 Lite (źródło: HONOR)

Fotograficznie HONOR 90 Lite również spuszcza z tonu względem podstawowego modelu. Aparat główny oparto na sensorze 100 Mpix z przysłoną f/1.9, a wtóruje mu moduł ultraszerokokątny 5 Mpix i kamerka makro 2 Mpix. Na froncie do selfie wykorzystamy za to aparat 16 Mpix. To wszystko też działa pod nadzorem MagicOS 7.1.

HONOR 90 oraz 90 Lite trafią na polski rynek w czarnym i zielonym wariancie kolorystycznym. Póki co nie wiemy, kiedy dokładnie odbędzie się polska premiera urządzeń, gdzie je kupimy oraz za ile. W tych kwestiach musimy się jeszcze uzbroić w odrobinę cierpliwości.

W Europie za model 90 Lite w wersji 8/256 GB trzeba będzie zapłacić 299 euro (równowartość ~1340 złotych), zaś za 90 w wariancie 8/256 GB – 549 euro (~2460 złotych), a konfiguracji 12/512 GB – 599 euro (~2690 złotych).