Nowy tablet Honor ma ekran z odświeżaniem 120 Hz. W tej cenie – bajka

Honor, znany producent urządzeń mobilnych, który w tym roku oficjalnie powrócił do naszego kraju, właśnie zaprezentował swoją najnowszą propozycję w segmencie tabletów. Honor X8 Pro to urządzenie, które z pewnością przyciągnie uwagę wielu użytkowników, szczególnie tych, którzy szukają tabletu z wysokiej jakości wyświetlaczem, ale nie chcą wydawać fortuny. Czy to możliwe? Okazuje się, że tak

Co oferuje tablet Honor X8 Pro?

Zacznijmy od tego co widać na pierwszy rzut oka, czyli od designu. Nie ma w nim w zasadzie nic niespodziewanego oprócz diody doświetlającej LED, która w tym modelu przyjęła kształt pierścienia. Poza tym Honor X8 Pro prezentuje się dość standardowo, ciężko przyczepić się do czegoś w jego designie. Jego obudowana wykonana została ze stopu aluminium, może on też pochwalić się zaokrąglanymi ramkami. Tablet waży 495 gramów, jego grubość to dokładnie 6,9 mm i występuje w 3 wersjach kolorystycznych: ciemnoszarej, zielonej i fioletowej.

Co znalazło się pod maską tego urządzenia? Producent zdecydował, że motorem napędowym tabletu zostanie procesor Snapdragon 685. W zależności od wybranego wariantu współpracuje on z 4 GB, 6 GB lub 8 GB RAM. Tablet dostępny jest także w dwóch wariantach wielkości wbudowanej pamięci wewnętrznej – 128 GB oraz 256 GB.

Nowy tablet Honor ma całkiem dobre zadatki na to, by stać się idealnym kanapowym towarzyszem do oglądania seriali, ponieważ producent wyposażył go w aż 6 głośników. To w połączeniu z naprawdę niezłym (jak na tę cenę) wyświetlaczem, do którego przejdziemy za moment, może dać całkiem przyjemne wrażenia z konsumowania treści platform streamingowych we właśnie taki sposób.

Warto dodać, że Honor X8 Pro wyposażony jest również w dwa aparaty – oba to jednostki z 5 Mpix matrycą. Choć nie są to najwyższej klasy kamerki, to powinny jednak spokojnie wystarczyć do przeprowadzania rozmów online czy robienia zdjęć dokumentów.

Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 7250 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie o mocy 22,5W. Według zapewnień producenta, energii w baterii powinno wystarczyć na 13 godzin oglądania wideo.

Tablet Honor X8 Pro (źródło: Honor)

Wyświetlacz godny uwagi

Jednym z najważniejszych elementów tabletu jest oczywiście jego wyświetlacz. W przypadku Honor X8 Pro mamy do czynienia z prawdziwą gratką w tej półce cenowej. Ekran LCD o przekątnej 11,5 cala i rozdzielczości 2K (2000×1200 pikseli), może pochwalić się nie tylko obsługą 10-bitowej głębi kolorów, ale przede wszystkim odświeżaniem na poziomie 120 Hz.

Taka częstotliwość odświeżania jest zdecydowanie rzadziej spotykana w tabletach, a już na pewno nie w tych z niższej półki cenowej. Zazwyczaj takie rozwiązania oferują tylko najdroższe modele, na przykład Samsunga. Dzięki temu obraz na ekranie jest płynny, co jest szczególnie zauważalne podczas przewijania stron internetowych czy grania w gry mobilne. Tak wysokie odświeżanie łączy się z dużo przyjemniejszym odbiorem treści.

Tablet Honor X8 Pro (źródło: Honor)

Cena i dostępność

Honor X8 Pro jest już dostępny do zamówienia w Chinach. Niestety, na razie nie ma informacji o dostępności tego modelu globalnie. Szkoda, bo z pewnością znalazłby wielu chętnych również w naszym kraju, szczególnie gdyby jego atrakcyjność cenowa została zachowana.

Cena tabletu w Chinach wynosi 1099 juanów za najsłabszą wersję z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Przeliczając to na naszą walutę, daje nam to około 620 złotych. To naprawdę atrakcyjna cena, biorąc pod uwagę specyfikację urządzenia.

Wersja z 6 GB RAM i 128 GB pamięci to koszt 1199 juanów, czyli ~680 złotych. Z kolei za tablet z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić kosztuje 1399 juanów (790 złotych), a najdroższa wersja z 8 GB RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci na pokładzie kosztuje 1599 juanów, czyli równowartość ~905 złotych.